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Провјерава се одлив новца из Алта банке у иностранство

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31.10.2026 16:58

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Провјерава се одлив новца из Алта банке у иностранство
Фото: altabanka.com

Јавно тужилаштво за организовани криминал је поводом објава у медијима и на друштвеним мрежама, о одливима средстава са рачуна једне банке према иностранству, још 27. октобра 2026. године, Народној банци Србије упутило захтјев за прикупљање потребних обавјештења и података, о свим извршеним трансакцијама према иностранству у периоду од 27. септембра, до дана достављања извјештаја, саопштило је Јавно тужилаштво за организовани криминал.

Истрага одлива новца у иностранство

"По овом захтјеву Народна банка Србије је Јавном тужилаштву за организовани криминал 30. октобра 2026. године доставила податке којима располаже у кварталним извјештајима, до 20. септембра 2026. године, док ће извјештај за тражени период, како су навели из Народне банке Србије, бити могуће доставити послије 4. новембра 2026. године. Такође, 29. октобра 2026. године, Народној банци Србије је упућен нови захтјев за прикупљање података који се односио на конверзију и одливе новчаних средстава са рачуна "Алта банке“ а. Д. Београд, према иностранству", саопштено је из ЈТОК.

Додају и да је Јавно тужилаштво за организовани криминал је 30. октобра 2026. године Министарству унутрашњих послова, Служби за борбу против организованог криминала доставио захтјев за провјеру пословања "Алта банке“ а.д. Београд тако и одговорних лица у Народној банци Србије, везано за евентуалне одливе са рачуна "Алта банке“ а.д. Београд и трансфере новчаних средстава у иностранство.

НБС поднијела кривичну пријаву против Алта банке

"Данас, је Јавном тужилаштву за организовани криминал, мејлом достављена кривична пријава Народне банке Србије против правног лица"Алта банке“ а.д. Београд и више одговорних лица ове банке. Од МУП РС, СБПОК, је захтијевано хитно поступање и провјера цјелокупног пословања ове банке и свих околности које су довеле до одузимања дозволе за рад", истиче се из ЈТОК.

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Тагови :

Алта банка

истрага

Иностранство

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