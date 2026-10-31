Саичић: Има питања по којима имамо различите, па чак и супротне ставове

Аутор:АТВ редакција
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Редовни професор Хемијског факултета у Београду и редовни члан Српске академије наука и уметности, академик Радомир Саичић, говорио је за НИН о заједничким циљевима покрета.
На питање да ли је политичка заједница могућа без идеолошког јединства, као и колико она може опстати без потискивања суштинских неслагања, Саичић је рекао:
"Сви желимо да удишемо чист ваздух, да пијемо бистру воду и једемо здраву храну: то одређује наш став према пољопривреди, екологији и рударству, независно од идеолошког опредељења. Желимо државу у којој ће сви бити једнаки пред законом, у којој ће се посао добијати према стручности, а не према партијској припадности, у којој ће пацијент бити у центру пажње здравственог система, а ученик представљати сврху постојања образовног система. У којој ће универзитет бити извор знања, образовања, научно-технолошког развоја, привредног напретка, квалификованог доношења политичких одлука, културног развоја и уметничког стваралаштва", рекао је он.
Саичић вјерује да ће се сложно радити на остварењу ових циљева.
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"Наравно, има питања по којима имамо различите, па и сасвим супротне ставове. Треба показати разум, сачинити листу приоритета, прагматично ставити тежиште на оно што нас спаја, а не на оно што нас дијели. Временом, како се ови циљеви буду остваривали, а наше међусобно повјерење учвршћивало, створиће се услови за демократски дијалог о спорним питањима. Верујем да ће рационалност превладати идеолошку острашћеност", додао је он.
На питање да ли већ постоји разрађен модел владе, и како се приступа избору мандатара и министара, као и на основу којих критеријума ће бити бирани људи за најодговорније функције, он је рекао:
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"О влади се свакако размишља. Њеном формирању претходиће верификација изборне воље и конститутивна сједница Скупштине, послије чега ће у законском року бити формирана нова влада. Циљ нам је свакако да читав овај процес не траје предуго и да се не исцрпљује до крајњих законских граница, али овом послу приступамо у исто вријеме одговорно и без брзоплетости. Заиста, између 250 кандидата и већег броја спољних сарадника за различите области, неће бити тешко изабрати стручне људе који ће најбоље водити земљу. Цијела Студентска листа има заједничке интересе о којима је већ било ријечи, владавина права, борба против корупције, ослобађање медија, економски развој и још много тога, тако да се ту не очекују трзавице", рекао је Радомир Саичић.
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