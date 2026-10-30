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Хапшење код Београда: Код мушкарца пронађено 20 килограма дроге

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30.10.2026 21:23

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Хапшење код Београда: Код мушкарца пронађено 20 килограма дроге
Фото: Envato/travelarium

Полиција је код Пудараца, недалеко од Београда, ухапсила четрдесетосмогодишњег Београђанина, код којег је пронађено око 20 килограма дроге.

Откривено је 17 килограма марихуане и три килограма кокаина, који су били у возилу којим је осумњичени управљао, саопштено је из МУП-а Србије.

Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање до 48 часова, након чега ће бити приведен тужилаштву уз кривичну пријаву због сумње на неовлаштену производњу и стављање у промет дрога.

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Тагови :

Дрога

Београд

МУП Србије

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