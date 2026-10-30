Хапшење код Београда: Код мушкарца пронађено 20 килограма дроге

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је код Пудараца, недалеко од Београда, ухапсила четрдесетосмогодишњег Београђанина, код којег је пронађено око 20 килограма дроге.
Откривено је 17 килограма марихуане и три килограма кокаина, који су били у возилу којим је осумњичени управљао, саопштено је из МУП-а Србије.
Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање до 48 часова, након чега ће бити приведен тужилаштву уз кривичну пријаву због сумње на неовлаштену производњу и стављање у промет дрога.
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