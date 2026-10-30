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Нова оставка у Србији: Горан Караџић напустио функцију

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30.10.2026 13:02

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Горан Караџић
Фото: РТВ

Генерални директор Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" Горан Карадижић поднио је данас оставку на ту функцију.

Ова информација званично је потврђена у кратком саопштењу за јавност које је медијима упутила Радио-телевизија Војводине.

Караџић је на чело покрајинског јавног сервиса ступио у септембру 2023. године, када га је Управни одбор најприје именовао за вршиоца дужности, да би у октобру исте године био изабран за генералног директора у пуном мандату.

Да подсјетимо, само дан послије избора главни и одговорни уредник РТВ1 Ненад Ћаћић поднио је оставку. До тога је дошло након разговора запослених и представника синдиката управо са Гораном Караџићем.

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Тагови :

Горан Караџић

Радио-телевизија Војводине

оставка

Србија

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