Нова оставка у Србији: Горан Караџић напустио функцију

Аутор:АТВ редакција
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Генерални директор Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" Горан Карадижић поднио је данас оставку на ту функцију.
Ова информација званично је потврђена у кратком саопштењу за јавност које је медијима упутила Радио-телевизија Војводине.
Караџић је на чело покрајинског јавног сервиса ступио у септембру 2023. године, када га је Управни одбор најприје именовао за вршиоца дужности, да би у октобру исте године био изабран за генералног директора у пуном мандату.
Да подсјетимо, само дан послије избора главни и одговорни уредник РТВ1 Ненад Ћаћић поднио је оставку. До тога је дошло након разговора запослених и представника синдиката управо са Гораном Караџићем.
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