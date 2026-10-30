Оптуженима пријети доживотна робија: Почело суђење за убиство Данке Илић

Аутор:АТВ редакција
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У Вишем суду у Неготину данас, 30. октобра, почело је суђење Дејану Драгијевићу и Срђану Јанковићу, оптуженима за убиство двогодишње дјевојчице Данке Илић 26. марта 2024. године.
У суд су доведени марицом оптужени Драгијевић и Јанковић, који се од хапшења налазе у притвору, а присуствоваће њихови адвокати и пуномоћник оштећених, односно породице убијене дјевојчице.
Суђењу присуствују и родитељи Данке Илић.
Странке у поступку ће данас имати уводна излагања, након чега ће бити заказан главни претрес, односно суђење.
У овом поступку био је оптужен и отац Дејана Драгијевића, Радослав Драгијевић, али је одлуком суда против њега обустављен поступак.
Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге коју је спровело Више јавно тужилаштво у Зајечару, Драгијевић и Јанковић су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, преноси Танјуг.
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Допуна истраге спроведена је по налогу Апелационог суда у Нишу након што је два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, с тим што је други пут наложио да одлуку доноси потпуно ново судско вијеће и то Вишег суда у Неготину.
Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића осуди на казне доживотног затвора.
Сумња се да су Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић 26. марта 2024. у Бањском пољу код Бора најприје аутомобилом ЈКП "Водовод", гдје су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу, а затим је ставили у возило.
Они су, како се сумња, њено тијело бацили на депонију, одакле су га касније премјестили.
Тијело дјевојчице није никада пронађено.
Радослав Драгијевић се сумњичи да је сину Дејану Драгијевићу помогао да премјести тијело дјевојчице.
Рођени брат Дејана Драгијевића, Далибор Драгијевић, преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.
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Директор Центра за несталу и злостављану дјецу Игор Јурић изјавио је да је у случају нестанка Данке Илић за цјелокупно друштво и саму породицу најважније да се сазна истина, односно да оно што судска пресуда осумњичених за њено убиство донесе буде потпуна истина о цјелокупном догађају.
"Данас је припремно рочиште затворено за јавност, то је и уобичајено. Не очекујем да се данас деси ништа посебно ново, али оно што нас очекује у самом судском процесу ће бити врло интересантно из разлога што је материјалних доказа врло мало, готово да их и нема. Имамо само признање осумњичених у овом случају, и то је нешто што ће бити јако тешко одрживо да би се могло доћи до правоснажне пресуде", навео је он.
Јурић је рекао да уколико и дође до правоснажне пресуде, поставља се питање да ли ће то моћи да буде дуготрајно одрживо.
Додао је да очекује да се евентуално појави неки нови свједок у самом судском процесу, који би могао или да докаже да се оно шта се осумњиченима ставља на терет заиста и десило, или да се ти људи ослободе кривице.
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