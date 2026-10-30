Ове странке морају да врате новац у буџет након избора у Србији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Већина листа које су учествовале на парламентарним изборима у Србија мораће да врате новац који им је исплаћен из буџета за финансирање предизборне кампање.
Разлог за то лежи у чињеници да нису успјеле да освоје ни један одсто гласова. Тако би листе попут Аутентичне деснице, Европске Србије и других, требало да врате новац који су искористиле у кампањи.
Економија
Познати гигант трајно затвара чак 79 продавница: Стотине људи без посла
Према Закону о финансирању политичких активности, учесници избора који не освоје један одсто гласова, дужни су да, у року од 30 дана од проглашења званичних резултата, врате новац који су добили из државног буџета за предизборну кампању.
Ово, додуше, не важи за мањинске листе – оне новац враћају ако освоје мање од 0,2 одсто укупног броја гласова, подсјећа "Нова економија".
Према посљедњим прелиминарним резултатима Републичке изборне комисије (РИК), велики број немањинских листа освојио је мање од један одсто гласова. То су Аутентична десница – др Милош Јовановић (0,9 одсто), Богољуб Карић – Покрет снага Србије – БК (0,46), Европска Србија – Мариника Тепић, Здравко Понош (0,28) и Владимир Гајић – Алтернатива за Србију (0,08). Праг од један одсто нису прешли још ни Мајка Србија – Груда (0,07), Либерално зелена странка – За слободну и чистију Србију (0,06) и Ћале, ово је за тебе – Петар Ђурић (0,05).
Србија
Сунчица од јутрос води Јутарњи на РТС-у
Другим ријечима, све немањинске листе осим Студентске листе, Уједињене Србије и листе окупљење око Социјалистичке партије (која такође није прешла цензус), требало би да врате новац. Логично, средства морају да врате само оне листе које су претходно добиле буџетски новац.
За покривање трошкова изборне кампање из јавних извора обезбјеђују се средства у висини од 0,07 одсто пореских прихода државног буџета. Тај новац потом се расподјељује у два дијела. Првих 40 одсто укупних средстава распоређује се у једнаким износима изборним листама које су се изјасниле да желе да користе средства из јавних извора.
Преосталих 60 одсто средстава додјељује се листама које су освојиле посланичке мандате, сразмјерно броју освојених мандата, и то уколико су Агенцији за спречавање корупције поднијели прелиминарни извјештај о трошковима изборне кампање.
Ове године, за кампању је било намијењено укупно 12,5 милиона евра буџетског новца.
Хроника
Огласио се УКЦ Тузла о стању повријеђених у паду хеликоптера
Неке од странака, приликом кандидовања, у обавези су да приложе јемство, које представља гаранцију да ће вратити средства уколико на изборима не освоји довољан проценат гласова.
Изборно јемство може се положити у готовом новцу, путем банкарске гаранције, државних хартија од вриједности или стављањем хипотеке на непокретност. Листе које су положиле јемство, а у прописаном року не врате средства, могу се суочити са наплатом управо из јемства.
Међутим, не морају сви да положе јемство, и то захваљујући законским измјенама из јула ове године. Ту обавезу сада немају групе грађана и политичке странке које нису освојиле мандате у претходном скупштинском сазиву, као ни коалиције чије чланице нису освојиле мандате. Ипак, то што нека листа није положила јемство, не значи да не мора да врати новац. Они такође морају да врате новац, и то 30 дана након проглашења званичних резултата.
Такође, листе морају да врате и новац који им је за кампању додијељен, али који нису утрошиле.
Агенција за спречавање корупције објавила је прелиминарне финансијске извјештаје кандидата који су учествовали на изборима.
Листа Европска Србија – Мариника Тепић – Здравко Понош (Странка слободе и правде, Србија центар – СРЦЕ, Солидарност – Самоодбрана – Ослобођење), која је освојила 0,28 одсто гласова, из буџета је добила око 295.000 евра за трошкове предизборне кампање.
Друштво
Будимо хумани: Добрили, мајци четворо дјеце из Котор Вароша треба помоћ
То је, заправо, износ који је био на располагању свим учесницима на изборима. Ова коалција ипак је потрошила мање новца – око 130.000 евра.
Међутим, како је Европска Србија освојила 0,28 одсто гласова, она ће ова средства морати да врати. Уколико коалиција не врати новац у законском року, држава ће имати могућност да потраживање наплати из положеног изборног јемства, односно хипотеке на непокретности компаније Симпл Д. Груп, која је у власништву Драгана Ђиласа.
Листа Аутентична десница – др Милош Јовановић (Нови ДСС – Монархисти – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова демократска странка Србије – Покрет за Краљевину Србију) – Одважно српски такође је добила новац из буџета – поменутих 295.000 евра, а уколико новац не врате, ова сума биће наплаћена такође из јемства у виду хипотеке на некретнину Уроша Јанковића.
И листа коју предводи Богољуб Карић узела је новац за предизборну кампању, али није положила јемство, јер према Закону о финансирању политичких активности, није имала такву обавезу. Без обзира на то, он је у обавези да врати новац. Да ли је то учинио, биће познато када Агенција за спречавање корупције буде објавила и коначне извјештаје.
Без јемства новац за кампању узеле су и листе Владимир Гајић – Алтернатива за Србију и Мајка Србија – Груда.
Подсјећања ради, на ванредним парламентарним изборима 25. октобра, Студентска листа освојила је апсолутну већину – 53,02 одсто гласова, на основу обраћених 99 одсто бирачких мјеста.
Коалиција око владајуће странке "Уједињена Србија" освојила је 38,97 одсто гласова, чиме је њихова четрнаестогодишња владавина завршена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму