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За ову српску бању нико није чуо: Смјештај кошта 8,5 КМ, а лијечи разне болести

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30.10.2026 09:02

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Вода
Фото: pexels/Engin Akyurt

На око два сата вожње од Београда, међу густим буковим и четинарским шумама планине Борање, налази се Радаљска Бања - једно од најмање познатих, али и најјефтинијих бањских мјеста у западној Србији.

Ова скривена дестинација привлачи све већу пажњу минералним изворима, нетакнутом природом и невјероватно повољним смјештајем, који се у приватним домаћинствима може пронаћи већ од 500 динара (око 8,5 КМ) по особи.

Осим одмора у мирном планинском амбијенту, посјетиоци могу да обиђу и вештачко Радаљско језеро, које представља праву природну атракцију овог краја.

Гдје се налази Радаљска Бања?

Радаљска Бања смјештена је на сјеверним падинама планине Борање, на око 350 метара надморске висине. Припада општини Мали Зворник, у Мачванском округу, а ушушкана је у долини рјечице Радаљ. Од Лознице је удаљена приближно 25 километара, док је од Малог Зворника дијели свега 12 километара. Окружена је густим шумама и планинским предјелима, због чега је савршен избор за све који желе бијег од градске вреве.

Љековити извори и народна предања

Минералне воде Радаљске Бање истражују се још од 1890. године. Ријеч је о алкалним сумпоровитим водама које се традиционално користе код реуматских тегоба, артритиса, спондилозе и проблема са зглобовима и мишићима.

Посебну пажњу посјетилаца привлачи такозвани „очни извор“, смјештен на око 300 метара од централног љечилишта. Према локалном предању, вода са овог извора од старине се користила за очне тегобе, мада стручњаци напомињу да сваку употребу минералних вода у терапијске сврхе треба ускладити са савјетом љекара.

Смјештај у Радаљској Бањи већ од 500 динара

Један од највећих адута ове бање јесте могућност изузетно јефтиног одмора. У појединим сеоским домаћинствима преноћиште се нуди већ по почетној цијени од око 500 динара. За госте који траже већи комфор доступни су апартмани и брвнаре, чије се цијене крећу од 2.000 динара (око 17 евра) па навише.

На четири километра од бање налази се и Радаљско језеро, настало 1988. године преграђивањем ријеке Црни Радаљ, које својим миром и љепотом употпуњује ову необичну и приступачну туристичку дестинацију, преноси Каматица.

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Тагови :

Бања

Јефтин одмор

Мали Зворник

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