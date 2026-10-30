Свађа због несталог новчаника завршила се крвљу

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (39) тешко је повријеђен у нападу ножем у једној кући у Београду.
Према незваничним информацијама, нападу је претходила жучна свађа због несталог новчаника, а повријеђени је у критичном стању и љекари му се боре за живот.
Држављанин Киргистана К. К. (39) примљен је у београдски Ургентни центар са тешким тјелесним повредама опасним по живот, након што је ножем убоден директно у врат, сазнаје „Телеграф.рс“.
Инцидент се догодио у једној кући у Прилепској улици у Београду. Према незваничним информацијама, К. К. је у објекту боравио са још тројицом познаника, гдје су конзумирали алкохол. Ситуација је ескалирала када је један од присутних мушкараца примијетио да му недостаје новчаник.
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„Најприје је дошло до жучне вербалне расправе. Власник новчаника почео је да вријеђа остале и да их директно оптужује за крађу. Свађа је убрзо прерасла у физички обрачун и општи метеж, током ког је један од мушкараца дохватио кухињски нож и зарио га К. К. право у врат“, наводи извор упућен у истрагу.
Тешко повријеђени тридесетдеветогодишњак је, у страху за сопствени живот и обилно крварећи, успио да истрчи из куће на улицу, гдје се убрзо срушио на тротоар. Случајни пролазници који су затекли језив призор одмах су алармирали Хитну помоћ и полицију.
Екипа Хитне помоћи транспортовала је повријеђеног у Ургентни центар. Због изузетно тешког здравственог стања, припадници полиције још увијек нису успјели да обаве разговор са рањеним страним држављанином.
О цијелом догађају обавијештено је надлежно јавно тужилаштво, а полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности напада, утврђивању улоге свих присутних и привођењу нападача.
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