Аутор:АТВ редакција
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Хуманитарна акција за Добрилу Татар која се бори са малигним карциномом покренута је у Котор Варошу.
Добрили и њеној породици у овом тешком периоду потребни су подршка, солидарност и помоћ људи добре воље.
Добрила је мајка 4 дјеце.
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Из Светосавске заједнице и Мјесне заједнице Котор Варош позвали су све који су у могућности да се укључе у хуманитарну акцију за Добрили Татар и помогну јој у борби за оздрављење.
"Позивамо све људе добре воље који су у могућности да се укључе у акцију и помогну Добрили у њеној борби за оздрављење", наводи се у саопштењу.
Новчане донације могуће је уплатити директно на рачун Добриле Татар:
Прималац: Добрила Татар
Банка: Рајфајзен банка д.д. БиХ
Број рачуна: 1613000110100196
За додатне информације доступни су бројеви телефона:
Добрила, као мајка четворо дјеце, сада води једну од најтежих животних битака, а помоћ заједнице може јој бити од великог значаја, пише "Српскаинфо".
Будимо хумани и покажимо да Добрила није сама. Свака помоћ, без обзира на износ, може значити много њој и њеној породици у овом тешком периоду.
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