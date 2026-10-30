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Будимо хумани: Добрили, мајци четворо дјеце из Котор Вароша треба помоћ

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30.10.2026 08:30

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Добрила Татар
Фото: Друштвене мреже

Хуманитарна акција за Добрилу Татар која се бори са малигним карциномом покренута је у Котор Варошу.

Добрили и њеној породици у овом тешком периоду потребни су подршка, солидарност и помоћ људи добре воље.

Добрила је мајка 4 дјеце.

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Из Светосавске заједнице и Мјесне заједнице Котор Варош позвали су све који су у могућности да се укључе у хуманитарну акцију за Добрили Татар и помогну јој у борби за оздрављење.

"Позивамо све људе добре воље који су у могућности да се укључе у акцију и помогну Добрили у њеној борби за оздрављење", наводи се у саопштењу.

Како помоћи Добрили Татар

Новчане донације могуће је уплатити директно на рачун Добриле Татар:

Прималац: Добрила Татар

Банка: Рајфајзен банка д.д. БиХ

Број рачуна: 1613000110100196

За додатне информације доступни су бројеви телефона:

  • 066 919 729
  • 066 268 775

Будимо подршка породици

Добрила, као мајка четворо дјеце, сада води једну од најтежих животних битака, а помоћ заједнице може јој бити од великог значаја, пише "Српскаинфо".

Будимо хумани и покажимо да Добрила није сама. Свака помоћ, без обзира на износ, може значити много њој и њеној породици у овом тешком периоду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Добрила Татар

Котор Варош

хуманост

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