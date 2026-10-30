Јутро кишно и свјеже: Ево какво нас вријеме очекује у току дана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно вријеме повремено са кишом и свјежије.
У Херцеговини ће бити и краћих сунчаних интервала, али и вјетровито уз јаку буру, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха износиће од седам до 13, на југу до 18 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена и јака бура.
У Српској и ФБиХ јутрос преовладава облачно вријеме, мјестимично са кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Друштво
Клизави коловози, учестали одрони: АМС савјетује опрез возачима
Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус један степен, Чемерно три, Хан Пијесак и Иван седло четири, Соколац пет, Мраковица шест, Гацко, Мркоњић Град, Бугојно и Сарајево седам, Сребреница, Бихаћ, Јајце и Тузла осам, Вишеград, Зворник, Нови Град, Фоча, Дрвар, Градачац, Ливно, Сански Мост и Зеница девет, Бањалука, Бијељина, Добој и Приједор 10, Билећа 12, Мостар и Требиње 15, а Неум 16 степени Целзијсуових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму