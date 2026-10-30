Logo

Јутро кишно и свјеже: Ево какво нас вријеме очекује у току дана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 08:00

Коментари:

0
Киша
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно вријеме повремено са кишом и свјежије.

У Херцеговини ће бити и краћих сунчаних интервала, али и вјетровито уз јаку буру, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха износиће од седам до 13, на југу до 18 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена и јака бура.

У Српској и ФБиХ јутрос преовладава облачно вријеме, мјестимично са кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Саобраћај киша

Друштво

Клизави коловози, учестали одрони: АМС савјетује опрез возачима

Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус један степен, Чемерно три, Хан Пијесак и Иван седло четири, Соколац пет, Мраковица шест, Гацко, Мркоњић Град, Бугојно и Сарајево седам, Сребреница, Бихаћ, Јајце и Тузла осам, Вишеград, Зворник, Нови Град, Фоча, Дрвар, Градачац, Ливно, Сански Мост и Зеница девет, Бањалука, Бијељина, Добој и Приједор 10, Билећа 12, Мостар и Требиње 15, а Неум 16 степени Целзијсуових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Киша

РХМЗ

Коментари (0)

Више из рубрике

киша коловози мокро саобраћај

Друштво

Клизави коловози, учестали одрони: АМС савјетује опрез возачима

3 ч

0
Данас је велики празник: Ово треба да урадите кад изађете из куће

Друштво

Данас је велики празник: Ово треба да урадите кад изађете из куће

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Друштво

Потврђено за АТВ: Пронађена малољетница чији нестанак је пријављен у Добоју

15 ч

0
Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.

Друштво

"У нове хидроелектране на Бистрици уложено преко 120 милиона КМ"

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима