Данас је велики празник: Ово треба да урадите кад изађете из куће

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог пророка Осију, светитеља који је живио и пророковао више од осам вијекова прије Христовог рођења.
Свети пророк Осија био је син Веиријин из племена Исахарова. Надахнут Духом Светим, својим ријечима описивао је духовна превирања свога доба, а његова пророчанства сачувана су у старозавјетној Књизи пророка Осије, која садржи 14 глава.
Током свог земаљског живота оштро је укоравао Јуду и Израиља због идолопоклонства и скретања са пута вјере. Прорицао је Божију казну за гријехе, као и пропаст Самарије и Израиља због богоодступништва, али је истовремено гласао и о великој Божијој милости према кољену Јудином.
Свети пророк Осија нарочито је познат по томе што је прецизно прорекао укидање и престанак старозавјетне жртве, као и долазак Господа Исуса Христа и изобилне дарове које ће Он донијети свим људима на Земљи.
Доживио је дубоку старост и упокојио се у миру.
Ако данас илазите из куће, народни обичаји налажу да се изговори кратка молитва Светом пророку Осији за заштиту породице, здравље и мир у дому, те да се дан проведе у праштању и доброчинству, преноси Информер.
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