Logo

Данас је велики празник: Ово треба да урадите кад изађете из куће

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 07:06

Коментари:

0
Данас је велики празник: Ово треба да урадите кад изађете из куће
Фото: Ustupljena fotografija

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог пророка Осију, светитеља који је живио и пророковао више од осам вијекова прије Христовог рођења.

Свети пророк Осија био је син Веиријин из племена Исахарова. Надахнут Духом Светим, својим ријечима описивао је духовна превирања свога доба, а његова пророчанства сачувана су у старозавјетној Књизи пророка Осије, која садржи 14 глава.

Током свог земаљског живота оштро је укоравао Јуду и Израиља због идолопоклонства и скретања са пута вјере. Прорицао је Божију казну за гријехе, као и пропаст Самарије и Израиља због богоодступништва, али је истовремено гласао и о великој Божијој милости према кољену Јудином.

Свети пророк Осија нарочито је познат по томе што је прецизно прорекао укидање и престанак старозавјетне жртве, као и долазак Господа Исуса Христа и изобилне дарове које ће Он донијети свим људима на Земљи.

Доживио је дубоку старост и упокојио се у миру.

Ако данас илазите из куће, народни обичаји налажу да се изговори кратка молитва Светом пророку Осији за заштиту породице, здравље и мир у дому, те да се дан проведе у праштању и доброчинству, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Православни календар

црквени календар

СПЦ

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Друштво

Потврђено за АТВ: Пронађена малољетница чији нестанак је пријављен у Добоју

12 ч

0
Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.

Друштво

"У нове хидроелектране на Бистрици уложено преко 120 милиона КМ"

15 ч

0
Недељко Перишић директор ХЕ на Дрини

Друштво

"Подршка локалној заједници и празницима у Вишеграду"

17 ч

0
Подаци показују: Четвртком се дешава најмање саобраћајних незгода

Друштво

Подаци показују: Четвртком се дешава најмање саобраћајних незгода

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима