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"Подршка локалној заједници и празницима у Вишеграду"

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29.10.2026 14:31

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Недељко Перишић директор ХЕ на Дрини
Фото: ATV

ХЕ на Дрини ће наставити да подржава локалну заједницу, посебно током важних датума, рекао је директор овог предузећа Недељко Перишић.

"Сигуран сам да ћемо и у будућности на један скроман начин обиљежити и захвалити се грађанима Вишеграда. Најљепши дан за то су слава предузећа и Дан града, када ово предузеће даје свој допринос да у Вишеграду буде што љепше током празничних дана", закључио је Перишић за АТВ.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Недељко Перишић

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