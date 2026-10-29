"Подршка локалној заједници и празницима у Вишеграду"

Аутор:АТВ редакција
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ХЕ на Дрини ће наставити да подржава локалну заједницу, посебно током важних датума, рекао је директор овог предузећа Недељко Перишић.
"Сигуран сам да ћемо и у будућности на један скроман начин обиљежити и захвалити се грађанима Вишеграда. Најљепши дан за то су слава предузећа и Дан града, када ово предузеће даје свој допринос да у Вишеграду буде што љепше током празничних дана", закључио је Перишић за АТВ.
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