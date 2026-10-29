Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

Аутор:АТВ редакција
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Крај октобра и почетак новембра доносе осјетно хладније вријеме, повремене падавине и све нижу сњежну границу, а према прогнози метеоролога којег прати регион, почетком наредног мјесеца није искључена ни појава снијега у појединим низијским предјелима.
Наредних дана очекује се постепено захлађење, уз краткотрајну стабилизацију времена у сриједу. Киша би се у нижим предјелима могла јављати у четвртак, петак и суботу, док би се сњежна граница спуштала са око 1.300 на приближно 900 метара надморске висине.
Дуваће умјерен, повремено и јак сјеверозападни вјетар, док се дуж Јадрана очекује бура. Јутарње температуре кретаће се од минус два до шест степени Целзијуса. Дневне температуре у сриједу би могле достизати од осам до 15 степени, а наредних дана углавном од седам до 12 степени.
Од недјеље би, усљед развоја циклона над Јонским морем, могло доћи до новог погоршања времена и додатног захлађења. Према овој прогнози, источни дијелови региона могли би добити конкретније падавине, а сњежна граница спустити се на око 800 метара надморске висине.
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Планинске области изнад 1.000 метара могле би добити први значајнији сњежни покривач ове јесени. Око 3. новембра дневне температуре могле би се кретати између четири и 10 степени Целзијуса.
Од 5. до 7. новембра преовладавало би углавном суво, али хладно вријеме, уз могућност слабог јутарњег мраза. Након тога могуће је ново захлађење, а метеоролог не искључује ни снијег на надморским висинама испод 700 метара. Око 11. новембра дневни максимуми могли би износити свега један до пет степени Целзијуса.
Иако би први дио новембра могао имати обиљежја ране зиме, друга половина мјесеца могла би донијети знатно топлије вријеме.
Према дугорочном сценарију, западна струјања, која ће почетком мјесеца бити неуобичајено слаба, касније би могла ојачати. То би омогућило снажнији утицај Атлантика и повратак типичнијих јесењих временских прилика, уз доминантне западне вјетрове.
Ипак, ријеч је о дугорочним изгледима времена који су подложни промјенама, па ће поузданија слика временских прилика почетком новембра зависити од наредних прогноза, преноси Радиосарајево.
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