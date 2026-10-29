Logo

Перишић за АТВ: Планирамо четврту турбину и улажемо у Бистрицу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 12:32

Коментари:

0
Директор ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Хидроелектрана Вишеград кроз пројекат ревитализације и изграђивање додатне, четврте машине планира проширење својих капацитета, уз прилагођавање све израженијим промјенама у хидрологији, истакао је за АТВ директор предузећа ХЕ на Дрини Недељко Перишић.

Он је објаснио да је циљ пројектовање турбине која ће моћи да ради и са мањим количинама воде, чиме би се избјегло хабање постојећих великих агрегата током сушних периода.

За ове велике машине које имамо потребна је знатно већа количина воде. Са малом снагом напрежемо читав систем и зато планирамо ствари које ћемо радити у будућности и прилагођавамо се факторима са којима нам ваља живјети. Сигуран сам да ћемо у што скоријем периоду имати пројектну документацију, а онда и финансијере да све ове замисли имплементирамо ради што бољег ефекта у Вишеграду и Републици Српској“, рекао је Перишић.

У нове хидроелектране на Бистрици уложено преко 120 милиона КМ

Директор ХЕ на Дрини подсетио је да ово предузеће има богату историју инвестирања, те да тренутно носи један од највећих инвестиционих циклуса у енергетском сектору Српске.

“У овом тренутку највеће улагање имамо у нове хидроелектране на ријеци Бистрици, гдје су улагања већ премашила 120 милиона марака. Сва средства инвестирана у те три хидроелектране су директан плод рада ове наше електране”, нагласио је Перишић.

Носилац инвестиција и енергетске стабилности

Перишић је напоменуо да је Вишеград у претходном периоду био носилац и других стратешких пројеката попут Горње Дрине (Фоча, Паунци, Бук Бијела) и ХЕ Мрсово, чиме директно доприноси развоју и стабилности читавог система.

“ХЕ Вишеград својим радом значајно доприноси инвестиционом циклусу и нарочито електроенергетској стабилности Републике Српске. Искрено се надам да ћемо смоћи снаге да прије свега завршимо пројекат хидроелектрана на Бистрици и пројекте који ће нама дати додатну сигурност и обезбиједити погонску спремност за даље инвестиције, а све са циљем да обезбиједимо енергетску стабилност за Републику Српску, њену привреду и грађане“, закључио је Перишић за АТВ.


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ХЕ на Дрини

Недељко Перишић

ХЕ Вишеград

Коментари (0)

Више из рубрике

ХЕ на Дрини

Друштво

Перишић открио план производње ХЕ на Дрини за наредну годину

1 ч

0
Директор ХЕ на Дрини Недељко Перишић

Друштво

Перишић за АТВ: Подржавамо принцип Владе Српске, струја треба бити јефтинија

1 ч

0
ХЕ на Дрини

Друштво

Влада Српске задовољна: Запослени у ХЕ на Дрини дају свој максимум

1 ч

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Заборавите на кесу с кафом и шећером: Бањалучани открили шта желе за славу

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

25

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

13

21

Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

13

18

Више бањалучких улица тренутно без гријања

13

13

Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

13

09

Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима