Перишић за АТВ: Планирамо четврту турбину и улажемо у Бистрицу

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана Вишеград кроз пројекат ревитализације и изграђивање додатне, четврте машине планира проширење својих капацитета, уз прилагођавање све израженијим промјенама у хидрологији, истакао је за АТВ директор предузећа ХЕ на Дрини Недељко Перишић.
Он је објаснио да је циљ пројектовање турбине која ће моћи да ради и са мањим количинама воде, чиме би се избјегло хабање постојећих великих агрегата током сушних периода.
За ове велике машине које имамо потребна је знатно већа количина воде. Са малом снагом напрежемо читав систем и зато планирамо ствари које ћемо радити у будућности и прилагођавамо се факторима са којима нам ваља живјети. Сигуран сам да ћемо у што скоријем периоду имати пројектну документацију, а онда и финансијере да све ове замисли имплементирамо ради што бољег ефекта у Вишеграду и Републици Српској“, рекао је Перишић.
Директор ХЕ на Дрини подсетио је да ово предузеће има богату историју инвестирања, те да тренутно носи један од највећих инвестиционих циклуса у енергетском сектору Српске.
“У овом тренутку највеће улагање имамо у нове хидроелектране на ријеци Бистрици, гдје су улагања већ премашила 120 милиона марака. Сва средства инвестирана у те три хидроелектране су директан плод рада ове наше електране”, нагласио је Перишић.
Перишић је напоменуо да је Вишеград у претходном периоду био носилац и других стратешких пројеката попут Горње Дрине (Фоча, Паунци, Бук Бијела) и ХЕ Мрсово, чиме директно доприноси развоју и стабилности читавог система.
“ХЕ Вишеград својим радом значајно доприноси инвестиционом циклусу и нарочито електроенергетској стабилности Републике Српске. Искрено се надам да ћемо смоћи снаге да прије свега завршимо пројекат хидроелектрана на Бистрици и пројекте који ће нама дати додатну сигурност и обезбиједити погонску спремност за даље инвестиције, а све са циљем да обезбиједимо енергетску стабилност за Републику Српску, њену привреду и грађане“, закључио је Перишић за АТВ.
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