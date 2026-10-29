Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

Аутор:АТВ редакција
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Куповина властитог стана за велики број грађана Босне и Херцеговине постаје све теже остварив циљ.
Цијене некретнина посљедњих година снажно су порасле, а у појединим дијеловима већих градова квадрат се нуди и по цијенама које су донедавно биле незамисливе.
За просјечан стан од око 60 квадрата у већим градовима данас је, према процјенама с тржишта, потребно издвојити између 230.000 и 240.000 КМ. Уз просјечну плату од око 1.700 КМ, ријеч је о износу који одговара приближно 140 мјесечних плата. Другим ријечима, неко би морао готово 12 година одвајати комплетну плату, без иједне марке потрошене на храну, рачуне, аутомобил или друге животне потребе, да би прикупио такав износ.
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Да раст цијена није само утисак купаца потврђују и службени подаци Агенције за статистику Босне и Херцеговине. Просјечна цијена продатих нових станова у првом тромјесечју 2026. била је око 20 одсто виша него у истом периоду претходне године. Истовремено су повећани и број продатих станова те укупна корисна површина продатих нових некретнина.
У најтраженијим дијеловима Сарајева, Бањалуке и других већих градова цијене луксузне новоградње могу досегнути више хиљада марака по квадратном метру, док поједине понуде досежу и око 12.000 КМ по квадрату. Потражња, међутим, не јењава - некретнине купују грађани који могу да осигурају кредит, инвеститори који капитал желе сачувати кроз некретнине, као и дијаспора која зарађени новац улаже у БиХ.
Све већи број људи зато разматра алтернативу – куповину земљишта и градњу куће изван ужег градског подручја. За новац потребан за стан од приближно 40 квадрата у центру града могуће је неколико километара даље направити кућу површине около 100 квадрата с властитим двориштем. Међутим, стручњаци упозоравају на додатне трошкове попут земљишта, грађевинских дозвола, прикључака и свакодневног превоза.
Иако је просјечна камата на стамбене кредите око 3,7 одсто, рата за кредит од 200.000 КМ на 25 година износи око 1.020 КМ мјесечно. За већину домаћинстава која живе од једне или чак две просјечне плате, то представља обавезу која траје већи дио радног вијека. Упркос томе, банке су током 2025. године пласирале готово милијарду КМ нових стамбених кредита, што је рекордан износ у историји, преноси Еуроњуз.
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