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Одбор Народне скупштине утврдио одговоре Уставним судовима

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29.10.2026 14:17

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Одбор за уставна питања НСРС
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске данас је утврдио одговор Уставном суду Босне и Херцеговине у вези са Захтјевом замјеника предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Кемала Адемовића за оцјену уставности чланова 7, 8. и 20. Закона о насљеђивању и члана 136. Закона о ванпарничном поступку.

У одговору Одбора је наведено да је овај захтјев неоснован, јер предметне одредбе представљају законито, легитимно и уставно рјешење изворних надлежности Републике Српске у области грађанског и насљедног права.

Истакнуто је да се Законом на недискриминаторан начин уређује институт ошасне (кадукторне) имовине (тј. имовине без насљедника) с циљем спречавања правног вакуума и економске пасивизације имовине, а у потпуности у складу са Уставом БиХ, Европском конвенцијом и начелом правне сигурности.

Одбор сматра да Уставни суд овај захтјев треба у цјелости одбити, као и захтјев за доношење привремене мјере.

Такође, Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је одговор Уставном суду Републике Српске у предмету у вези са Иницијативом Бојана Поповића из Теслића за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 16. став 2. Закона о девизном пословању.

Одбор је у одговору предложио да Уставни суд не прихвати Иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 16. став 2. Закона о девизном пословању због погрешног тумачења да је Законом резидентима-физичким лицима ограничено право и могућност директног инвестирања у иностране хартије од вриједности и да су у неповољнијем положају од правних лица, што је правно неутемељено и нетачно.

Наглашено је да је Законом прописан начин извршења плаћања приликом куповине хартија од вриједности, преко овлашћеног учесника на тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, а у циљу контроле новчаних токова и девизног пословања и обезбјеђивање услова за ефикасно спровођење пореске политике и обавеза у вези са прекограничним трансакцијама.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Уставни суд БиХ

Уставни суд Републике Српске

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