Logo

Небојша Вукановић постао отац

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 12:54

Коментари:

6
Небојша Вукановић
Фото: ATV

Лидер Листе за правду из ред Небојша Вукановић данас је посао отац близанаца.

Његова супруга Зорана на свијет је донијела дјевојчицу Невену и дјечака Вукана.

Недељко Перишић

Друштво

Перишић за АТВ: Планирамо четврту турбину и улажемо у Бистрицу

Вукановић је радосну вијест подијелио на свом Јутјуб каналу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Небојша Вукановић

рођење

близанци

Коментари (6)

Више из рубрике

Зграда институција Влада Републике Српске

Република Српска

Извјештај Владе упућен СБ УН: Привржени Дејтону, посвећени миру и стабилности

45 мин

0
Предсједник СДС-а конференција за медије у Бањалуци након сједнице странке

Република Српска

Блануша ставио ван снаге одлуку о Петровићу, па одмах донио нову

59 мин

2
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: За пола године готово два милиона прекршаја у саобраћају

2 ч

0
Говорница Народне скупштине Републике Српске.

Република Српска

НСРС: Одбор за уставна питања утврђује одговор крњем Уставном суду БиХ

6 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

13

25

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

13

21

Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

13

18

Више бањалучких улица тренутно без гријања

13

13

Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

13

09

Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима