Небојша Вукановић постао отац

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Листе за правду из ред Небојша Вукановић данас је посао отац близанаца.
Његова супруга Зорана на свијет је донијела дјевојчицу Невену и дјечака Вукана.
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Вукановић је радосну вијест подијелио на свом Јутјуб каналу.
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