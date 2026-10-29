Будимир: За пола године готово два милиона прекршаја у саобраћају

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да је мултисекторски приступ једини исправан када је ријеч о подизању нивоа безбједности саобраћаја у Српској, региону и шире.
"Наше министарство у свему томе има важну улогу. Међутим, не може само да дјелује, већ у координацији са просвјетним институцијама, те министарствима саобраћаја и грађевинарства и другима", рекао је Будимир новинарима на Међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној заједници", која се данас одржава у Бањалуци.
Он је рекао да МУП Српске на том плану има корективну и репресивну улогу, наводећи да је за пола године евидентирано готово два милиона прекршаја у саобраћају.
"Статистике показују да смо за протеклих пет година на путевима Српске имали 533 смртно страдалих. То је показатељ да је готово свака три и по дана неко погинуо у саобраћају. Најгоре је што је у поменутом периоду страдало и 31 дијете", упозорио је Будимир.
Он је рекао да МУП репресивним и превентивним мјерама покушава да поправи стање у овој години на плану безбједности саобраћаја.
Друштво
"Безбједност саобраћаја један од друштвених приоритета"
"Закључно са септембром ове године, имамо 26 мање страдалих у односу на исти период лани. Међутим, пред нама су празнични мјесеци тако да не смијем са сигурношћу да кажем шта ће се дешавати". рекао је Будимир.
Он је додао да полиција, када је ријеч о превентивним мјерама, набавља нову опрему за контролу саобраћаја – алкометре и апарате за тестирање присуства дрога, те да ће наставити о предано да ради на подизању безбједности саобраћаја.
Министар унутрашњих послова Српске наглашава да се само заједно и системски могу начинити искораци по том питању.
Он је закључио да без подизања културе свих учесника у саобраћају неће бити напретка.
У Бањалуци се данас одржава 15. Међународна конференција "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" на којој ће бити престављени научни и стручни радови аутора из Српске и иностранства.
У оквиру конференције биће организоване и панел-дискусије, радионице за представнике јединица локалне самоуправе, те приказани примјери добре праксе.
Конференцији која се одржава у сједишту Владе Републике Српске присуствује министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, представници агенција за безбједност саобраћаја из окружења, бројни стручњаци из Српске и иностранства, те представници јединица локалне самоуправе.
(Срна)
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