Судар више возила у Бањалуци, стварају се гужве

Аутор:Стеван Лулић
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На брзом путу Бањалука - Клашнице догодио се судар више возила због чега су почеле да се стварају гужве.
У незгоди су, како наводе возачи, учествовала два аута и камион.
На мјесту догађаја је полиција која обавља увиђај.
За сада нема информација да ли је неко у удесу повријеђен.
Такође се не знају тачне околности под којима је дошло до судара.
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