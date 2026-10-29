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Судар више возила у Бањалуци, стварају се гужве

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29.10.2026 11:41

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Удес на брзом путу
Фото: Вибер

На брзом путу Бањалука - Клашнице догодио се судар више возила због чега су почеле да се стварају гужве.

У незгоди су, како наводе возачи, учествовала два аута и камион.

На мјесту догађаја је полиција која обавља увиђај.

За сада нема информација да ли је неко у удесу повријеђен.

Такође се не знају тачне околности под којима је дошло до судара.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бањалука

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