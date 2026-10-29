Logo

Хапшење у Бијељини, пронађено више од килу кокаина

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 11:30

Коментари:

0
Хапшење у Бијељини, пронађено више од килу кокаина
Фото: АТВ

Особа иницијала Д. П. - М. ухапшена је у Бијељини након што је пронађено више од једног килограма кокаина.

У претресу просторија које користи ово лице пронађено је и одузето више ПВЦ паковања кокаина укупне масе 1.306 грама, мања количина марихуане, дигиталне ваге, као и предмети са траговима зелене биљне материје, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

Претрес је извршен на основу наредбе бијељинског Основног суда, а против ухапшеног ће бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бијељина о почињеном кривичном д‌јелу неовлаштена производња и промет наркотика

Шака

Хроника

Масовна макљажа у Требињу, има повријеђених

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Бијељина

кокаин

Коментари (0)

Више из рубрике

шака рука прсти песница

Хроника

Масовна макљажа у Требињу, има повријеђених

2 ч

0
Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ

Хроника

Ухапшеним полицајцима из Градишке одређен притвор

3 ч

0
Новац

Хроника

Писао себи радне сате кад није био на послу и наплатио

3 ч

2
Затвор

Хроника

Драма у КПЗ Бијељина: Вишеструки силоватељ се покушао убити у притворској ћелији

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

25

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

13

21

Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

13

18

Више бањалучких улица тренутно без гријања

13

13

Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

13

09

Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима