Хапшење у Бијељини, пронађено више од килу кокаина

Аутор:АТВ редакција
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Особа иницијала Д. П. - М. ухапшена је у Бијељини након што је пронађено више од једног килограма кокаина.
У претресу просторија које користи ово лице пронађено је и одузето више ПВЦ паковања кокаина укупне масе 1.306 грама, мања количина марихуане, дигиталне ваге, као и предмети са траговима зелене биљне материје, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.
Претрес је извршен на основу наредбе бијељинског Основног суда, а против ухапшеног ће бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бијељина о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет наркотика
Хроника
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