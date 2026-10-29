Ухапшеним полицајцима из Градишке одређен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Градишци одредио је једномјесечни притвор службеницима МУП-а Републике Српске који су ухапшени у акцији кодног назива "Терминал" због сумње да су починили кривично дјело злоупотребе положаја.
Притвор је одређен суспендованом командиру Бојану Шинику (47), те полицајцима Ведрану Шоботи (50), Славиши Шинику (30), Мирку Гачићу (54) и Исмету Хози (47), сви из Градишке.
Осумњичени се терете да су кривично дјело чинили у периоду дужем од мјесец дана.
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У временском периоду од 16. септембра до 26. октобра 2026. године осумњичена лица су као припадници МУП-а, ПУ Градишка-станично одјељење полиције Орахова, обављајући редовне послове и задатке, злоупотребљавали свој службени положај приликом контроле учесника у саобраћају, те приказивањем лажних чињеница доводили возаче у заблуду саопштавајући им да у евиденцијама МУП-а Републике Српске имају почињен прекршај.
"Од оштећених лица су захтијевали и примали противправну имовинску корист, како би их ослободили санкције за прекршаје које нису починили и извршили њихово брисање из службених евиденција", наводе из бањалучког тужилаштва.
Основни суд је у образложењу одлуке између осталог навео да се притвор осумњиченима одређује по двије тачке и то због опасности да ће уништити, сакрити, фалсификовати доказе, утицати на свједоке, те због опасности да ће поновити кривично дјело.
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