Саичић након ултиматума из Брисела: Не планирамо увођење санкција Русији

Аутор:АТВ редакција
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Побједници избора у Србији добили су од највиших званичника Европске уније позитивне сигнале уз главну поруку да је Србији мјесто у Унији.
Међутим, о непријатним условима које Србију чекају на европском путу подсјетила је европска комесарка за проширење Марта Кос која је поручила да Србија неће моћи да напредује на европском путу ако не уведе санкције Русији.
Она је тако одговорила на питање да ли ће бити могуће да Србија уђе у ЕУ ако не буде увела санкције Русији.
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"Неће бити могуће да земља која се не усклађује са нама по питању стратешког интереса што су, наравно, спољна и безбједносна политика, односно заједничка борба против Русије, посебно у контексту руског рата у Украјини, напредује. То ће бити веома, веома тешко", рекла је Косова у специјалном интервјуу за пољски "ТВП ворлд" с Марћином Заборовским.
"Тако да прво морају да формирају нову владу, а потом ћемо видјети како ћемо и да ли ћемо моћи да наставимо даље у овој области", навела је европска комесарка која је претходних дана разговарала са првим на Студентској листи Илијом Срдановићем и поручила да је ЕУ спремна да подржи нову Владу Србије на европском путу.
Студентска листа, која је побиједила на ванредним парламентарним изборима у Србији, не планира увођење санкција Руској Федерацији, изјавио је за руску државну новинску агенцију РИА Новости кандидат на Студентској листи Радомир Саичић, иначе академик и професор београдског Хемијског факултета.
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"Као што смо навели у нашем програму, Студентска листа се не залаже за увођење санкција против Русије", рекао је Саичић.
Он је нагласио да Србија, имајући у виду сопствено искуство са међународним санкцијама, добро разумије посљедице таквих мјера и да политичке спорове треба рјешавати другим средствима.
"Проблеми се морају решавати дијалогом, преговорима и споразумима, а не санкцијама", поручио је Саичић, преноси "Курир".
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