Ко би могао бити нови премијер Србије: Ројтерс спомиње четири имена

Аутор:АТВ редакција
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Послије побједе Студентске листе, која, како се наводи, нема лидера, над листом коју предводи доскорашњи предсједник Александар Вучић на историјским ванредним изборима одржаним у недјељу, у земљи се са нестрпљењем очекује одлука ко ће бити нови премијер и ко ће заузети министарске функције у новој влади, пише "Ројтерс".
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Како се додаје, највеће шансе за мјесто новог премијера имају четири истакнуте особе са Студентске листе. Ево о коме се ради...
Дејан Шошкић, економиста и професор Економског факултета Универзитета у Београду, обављао је функцију гувернера Народне банке Србије од 2010. до 2012. године, када је поднио оставку у знак протеста због измјена закона за које је сматрао да угрожавају независност те институције.
Шошкић је годинама био гласан критичар Српске напредне странке.
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Он је 2021. године изјавио, не износећи доказе за ту тврдњу, да је системска корупција у Србији распрострањенија него у сусједним земљама и да одвраћа домаће и стране директне инвестиције. Шошкић сматра да "одговорно управљање јавним финансијама може да створи стабилну основу за трајно повећање плата и пензија".
Шошкић је често критикован због мандата на челу Народне банке Србије, поготово због слабљења динара у том периоду.
Шошкић је, међутим, бранио тадашње слабљење домаће валуте, објашњавајући да је оно било посљедица монетарне политике која се у том тренутку морала спроводити, а не његовог личног неуспјеха.
Упркос томе, током изборне кампање предложио је корекцију, односно слабљење курса динара, који се према евру одржава у режиму руковођено флуктуирајућег курса, како би се повећала конкурентност српског извоза и домаћи производи постали јефтинији када се њихове цијене изразе у страним валутама.
Као алтернативу навео је задржавање фиксног, јачег курса динара, уз смањење трошкова производње кроз смањење плата, пише "Ројтерс".
Илија Срдановић, кардиолог, професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду и љубитељ бициклизма, постао је први кандидат Студентске листе када је изборна листа коначно утврђена у септембру.
Његов улазак у активну политику почео је током студентских протеста, на којима се често појављивао као говорник.
Срдановић је учествовао и у бициклистичкој тури студентског покрета под називом "Чувари Устава", организованој широм Војводине.
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Током кампање залагао се за децентрализован здравствени систем "у служби грађана, заснован на једнакости свих пацијената".
У интервјуу за београдску новинску агенцију ФоНет изјавио је да је његов политички циљ изградња "боље Србије, ништа друго није важно".
Током изборне кампање више пута је одбио Вучићев позив да учествује у телевизијској дебати.
Ипак, поједини његови политички ставови не представљају радикалан раскид са политиком коју је заступао Вучић. сматра "Ројтерс".
Срдановић је нагласио став Студентске листе да Косово, које је 2008. године прогласило независност од Србије, остаје њен саставни дио.
Такође је изјавио да европске интеграције тренутно нису приоритет и да нова влада најпре мора да се усредсреди на унутрашње реформе усмјерене на борбу против корупције и национални "егзистенцијални опстанак".
Дејан Бодирога, некадашњи капитен кошаркашке репрезентације Југославије и актуелни предсједник Евролиге, један је од најистакнутијих јавних говорника студентског покрета.
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Улазак у политику представља најновије поглавље у животу човека чија је каријера деценијама привлачила огромну пажњу Србије, земље у којој кошарка ужива готово култни статус, пише "Ројтерс".
Бодирога је са репрезентацијом Југославије освојио двије узастопне златне медаље на свјетским првенствима 1998. и 2002. године, а предводио је и југословенски тим до сребрне медаље на Олимпијским играма у Атланти 1996. године.
Након што је 2007. завршио играчку каријеру, посветио се руководећим функцијама у спорту, а 2022. године именован је за предсједника Евролиге.
Током изборне кампање Бодирога се појављивао на студентским скуповима и учествовао у игрању народних кола на отвореном у сеоским срединама.
Радомир Саичић, професор органске хемије и члан Српске академије наука и умјетности (САНУ), постао је једно од главних лица изборне побједе студената у недјељу.
Након што је Вучић признао пораз, Саичић је изашао за говорницу у изборном штабу Студентске листе и поздравио резултат као "побједу грађана".
Саичић је стручњак за медицинску хемију, а његов научни рад усмјерен је на синтезу једињења која се користе у хемотерапији и антивирусним терапијама, укључујући и посебан пројекат повезан са ковидом 19, реализован у сарадњи са Пастеровим институтом.
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Студентским протестима придружио се након пада надстрешнице жељезничке станице у Новом Саду 2024. године. У мају 2026. године демонстративно је напустио изложбу у Галерији САНУ у знак протеста због присуства министра културе Николе Селаковића.
Током изборне кампање поручивао је окупљеним грађанима да је Србија "окупирана изнутра" и да је спреман да студентском покрету стави на располагање "чак и свој живот". Саичић сматра да је Косово "привремено окупирана територија" и подржава енергетску сарадњу са Русијом.
Политички аналитичари и домаћи медији наводе га и као једног од могућих кандидата на предсједничким изборима, који ће такође бити расписани након недавне Вучићеве оставке на функцију предсједника Републике, пише "Ројтерс", а преноси "Курир".
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