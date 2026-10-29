Сарма вам испада тврда? Ево колико тачно риже и лука иде на килограм меса

Аутор:АТВ редакција
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Фил за сарму лако испадне сув ако претјерате с рижом или дуго пржите месо, а није свеједно колико додајете на килограм меса, јер управо њихов однос утиче на текстуру и укус након кувања.
Ево тачних мјера и неколико једноставних савјета уз које ће сарма бити баш како треба.
Како пише "Крстарица", за сарму од 1 kg мљевеног меса, најбоље мјешавине свињског и јунећег 100–150 грама риже, 2 средње главице црног лука 2 чена бијелог лука, по жељи 2 кашике уља или масти 1 равна кашичица мљевене слатке паприке со и мљевени бибер по укусу мало сувог зачина, по жељи.
Црни лук ољуштите и ситно исјецкајте. Загријте уље или маст у тигању, па га динстајте неколико минута, док не омекша и постане стакласт. Нема потребе да потамни, јер је циљ да филу да благ, пријатан укус.
Додајте мљевено месо и кратко га пропржите, тек толико да промијени боју и почне да се раздваја.
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Умијешајте ситно исјецкан бијели лук, мљевену паприку, бибер и остале зачине које волите.
Рижу добро исперите под хладном водом и оциједите. Додајте у смјесу са месом и луком, па све пажљиво промијешајте да се састојци равномјерно распореде.
Ако је смјеса изразито сува, можете додати кашику или двије воде.
Фил треба да буде сочан и растресит, а не сабијен у тврду масу. Када се мало прохлади, распоредите га на листове киселог купуса и увијте сарме. Немојте их препуњавати ни превише стезати, јер прижа током кувања набубри.
За килограм меса довољно је око 100–150 грама риже и двије средње главице црног лука. Већа количина риже може да промијени однос састојака, док лук доприноси укусу и сочности.
Важно је и да месо не пржите дуго прије увијања, јер ће се додатно кувати у сарми. Сарме потом кувајте полако, на тихој ватри, како би се укуси сјединили, а фил равномјерно скувао.
Ове мјере су добра основа за домаћу сарму, али их можете прилагодити масноћи меса и сопственом укусу.
Најважније је да фил не буде претрпан рижом и да сарме током кувања имају довољно течности.
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