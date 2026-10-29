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Сарма вам испада тврда? Ево колико тачно риже и лука иде на килограм меса

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29.10.2026 09:11

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сарма јело месо и купус храна
Фото: Pexel/ Vadim Malitskii

Фил за сарму лако испадне сув ако претјерате с рижом или дуго пржите месо, а није свеједно колико додајете на килограм меса, јер управо њихов однос утиче на текстуру и укус након кувања.

Ево тачних мјера и неколико једноставних савјета уз које ће сарма бити баш како треба.

Састојци за фил

Како пише "Крстарица", за сарму од 1 kg мљевеног меса, најбоље мјешавине свињског и јунећег 100–150 грама риже, 2 средње главице црног лука 2 чена бијелог лука, по жељи 2 кашике уља или масти 1 равна кашичица мљевене слатке паприке со и мљевени бибер по укусу мало сувог зачина, по жељи.

Како се припрема?

Црни лук ољуштите и ситно исјецкајте. Загријте уље или маст у тигању, па га динстајте неколико минута, док не омекша и постане стакласт. Нема потребе да потамни, јер је циљ да филу да благ, пријатан укус.

Додајте мљевено месо и кратко га пропржите, тек толико да промијени боју и почне да се раздваја.

Ред бул, енергетско пиће

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Умијешајте ситно исјецкан бијели лук, мљевену паприку, бибер и остале зачине које волите.

Рижу добро исперите под хладном водом и оциједите. Додајте у смјесу са месом и луком, па све пажљиво промијешајте да се састојци равномјерно распореде.

Ако је смјеса изразито сува, можете додати кашику или двије воде.

Какав треба бити фил?

Фил треба да буде сочан и растресит, а не сабијен у тврду масу. Када се мало прохлади, распоредите га на листове киселог купуса и увијте сарме. Немојте их препуњавати ни превише стезати, јер прижа током кувања набубри.

Шта је важно да фил остане мекан?

За килограм меса довољно је око 100–150 грама риже и двије средње главице црног лука. Већа количина риже може да промијени однос састојака, док лук доприноси укусу и сочности.

Важно је и да месо не пржите дуго прије увијања, јер ће се додатно кувати у сарми. Сарме потом кувајте полако, на тихој ватри, како би се укуси сјединили, а фил равномјерно скувао.

Ове мјере су добра основа за домаћу сарму, али их можете прилагодити масноћи меса и сопственом укусу.

Најважније је да фил не буде претрпан рижом и да сарме током кувања имају довољно течности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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