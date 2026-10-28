Шта урадити са славском свијећом након славе?

Аутор:АТВ редакција
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Славска свијећа се не гаси било како, а након славе не треба да заврши заборављена. Провјерите која два обичаја домаћини поштују и зашто.
Кад почне сезона слава, многи се питају шта се ради након што се слава заврши. Посебна недоумица је славска свијећа – да ли је угасити као и сваку другу свијећу или постоје посебни обичаји који се поштују како се, према народном вјеровању, не би наљутио светац.
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За оно што слиједи након славе постоје два обичаја и оба су исправна. Прије него што дођемо до њих, добро је проћи кроз све што претходи том тренутку, од избора свијеће до њеног гашења.
Најбоље је да славска свећа буде од правог воска, јер се он топи спорије и равномјерније. Дужина свијеће зависи од материјалних могућности домаћина, а у црквеним продавницама најчешће нуде оне од 50 до 60 центиметара.
Свијећу можете да украсите папирним украсом, који је уједно и заштита да восак не капне на столњак. Посљедњих деценија усталио се и обичај да се на свијећу залијепи сличица свеца заштитника.
По обичајима, домаћин пали славску свијећу непосредно пред резање колача.
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Прије него што то учини, требало би да се прекрсти, помоли, помене Бога и свеца којег слави, пољуби свијећу и тек онда је упали. Редослијед је једноставан, али сваки корак има своје мјесто.
Славска свијећа требало би да гори током цијелог дана. Када домаћин пожели да је угаси, прво се прекрсти, па узме чашу са вином, захвати из ње мало вина и сипа га уз фитиљ свијеће. Вино ће лагано угасити пламен.
Овај гест има смисла и кад се гледа са стране. Свијећа која је цијели дан горела уз славски колач не гаси се успут, између два тањира и разговора са гостима.
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Гаси се мирно, с крстом и вином, исто онако пажљиво као што је и упаљена. Тако се и крај славе обиљежава са поштовањем.
Домаћице послије обиљежавања славе често одлажу славску свијећу у фиоку и пале је током године, приликом заједничких породичних молитви.
Друге, пак, чувају свијећу до наредне славе, па је прије тога носе у цркву и пале прије литургије. Оба обичаја су исправна, па изаберите онај који вашој кући више одговара.
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Славску свијећу можете палити и када свештеник долази у дом да свети водицу пред Ускрс. Упалите је и када вам наиђу тешки тренуци у животу, па пожелите да се помолите свом свецу заштитнику и пронађете душевни мир, преноси "Супер жена".
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