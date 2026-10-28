Наређено поново бројање гласова са једног бирачког мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ наредила је поновно бројање гласова кандидата и странака са једног бирачког мјеста у Дрвару с обзиром на разлику од два гласа у бројању гласова са скенера и ручног бројања, што утиче на додјељивање мандата.
Ова наредба донијета је на захјев политичког покрета Српски национални покрет ФБиХ који је ЦИК-у упутио приговор на тачност резултата.
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У данашњем наставку сједнице ЦИК-а одбијени су као неосновани захтјеви Босанске странке Мирнес Ајановић, ПСС-а, БХ Зелених и СББ-а за поновно бројање гласова.
Одбијен је и захтјев кандидата Социјалистичке партије из Изборне јединице шест Зорана Кокановића за провјеру и исправку резултата.
Као недопуштен је одбијен захтјев коалиције "Под лупом" која је тражила поновно бројање гласова са свих бирачких мјеста на којима је утврђено да је број гласачких листића био за два одсто већи од броја пријављених бирача, преноси Срна.
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Сједница ЦИК-а требало да буде настављена и сутра када ће се разматрати нови захтјеви за поновно бројање гласова и исправку резултата.
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