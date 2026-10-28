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Огласила се полиција о акцији ”Black Peak”

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28.10.2026 14:34

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Akcija Black Peak
Фото: МУП КС

Петоро Сарајлија ухапшено је у оквиру акције ”Black Peak” због сумње да су се бавили неовлаштеним прометом дроге.

У акцији су ухапшени Г.Б. (1981), Х.Х. (1989), А.Б. (1986), К.С. (2008) и С.С. (1997), те је пронађена већа количина дроге и оружје.

”У претресима који су извршени на подручју општине Центар пронађена су и одузета три пиштоља, пушка, четири оквира за пиштољ, оквир за аутоматску пушку, оптички нишан, већа количина муниције различитог калибра и једна ручна бомба. Одузет је пакет с материјом налик хероину, укупне масе око 750 грама, паковање са око килограмом марихуане, те више пакетића са хероином, кокаином и марихуана”, саопштио је МУП Кантона Сарајево.

МУП КС

Хроника

Акција ”Black Peak": Заплијењена два килограма дроге и оружје

У претресима је одузета дробилица, осам дигиталних вага и други предмети од интереса за истрагу.

”Осумњичени се налазе у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево на криминалистичкој обради”, наводе у полицији.

акција Black Peak
акција Black Peak
МУП КС

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Тагови :

МУП Кантон Сарајево

хапшење

трговина дрогом

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