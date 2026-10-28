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Сарајево: Син након убиства мајке уништавао Вјечну ватру и ходао го по граду

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28.10.2026 13:55

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Мушкарац уништава споменик Вјечна ватра у центру Сарајева.
Фото: YouTube/Screenshot/CrnaHronika

Стравично убиство жене догодило се јуче у сарајевској Општини Стари Град, у Петракијиној улици. Како је јуче објављено, за убиство жене је осумњичен њен син Кемал П. (34).

Из МУП-а КС су јутрос потврдили да је К.П. лишен слободе.

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"Дана 27.10.2026. године у 20 часова, полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције лишили су слободе К.П., рођен 1992. године у Сарајеву, гдје је и настањен, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Тешко убиство женске особе, на штету З.Т. из Сарајева. Осумњичени се налази на хоспитализацији у Психијатријској клиници. Полицијски службеници, под надзором Кантоналног тужилаштва КС, раде на расвјетљавању и документовању свих околности почињења овог кривичног дјела", рекли су из МУП-а КС.

Незванично, несретној жени је одузео живот лопатом.

Случај је откривен након што је комшиница видјела отворена врата стана, те је позвала полицију која је пронашла беживотно тијело.

Након убиства, осумњичени је наставио правити инциденте по Сарајеву. Сумња се да је управо он уништавао простор споменика Вјечна ватра.

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Јуче ујутру су грађани затекли девастиран простор око Вјечне ватре. На снимку се види да нешто послије 6 сати ујутру осумњичени баца саксије са земљом, чупа стабла и украсно грмље.

Наводно је након овог инцидента узнемиравао грађане Сарајева, те скидао одјећу и ходао го.

Истрага ће утврдити да ли је све ове инциденте намјерно правио како би створио привид психичке неурачунљивости.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Сарајево

Убиство

хапшење

МУП Кантона Сарајево

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