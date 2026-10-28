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Огласио се МСП Израела о терористичком нападу у Београду

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28.10.2026 13:50

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Терористички напад на амбасаду Израела у Београду.
Фото: МУП Србије

Министарство спољних послова Израела потврдило је да је покушан терористички напад у близини израелске амбасаде у Београду.

Министарство спољних послова Израела потврдило је да је покушан терористички напад у близини израелске амбасаде у Београду.

"Потврђујемо наводе о покушају терористичког напада у близини Амбасаде Израела у Београду. Нападача је неутралисала локална полиција. Нико од особља Амбасаде није повређен, а сама мисија је у тренутку инцидента, који се догодио касно ноћу, била затворена. Надлежни органи тренутно спроводе истрагу о овом догађају", саопштено је на Иксу.

Огласила се амбасадорка Израела

Амбасадорка Израела у Србији Авивит Бар-Илан изјавила је да су у Амбасади дубоко узнемирени и шокирани терористичким нападом који се догодио синоћ и позвала на спровођење темељне истраге како би се утврдило ко стоји иза тог ужасног чина, пише Б92.

"Осуђујемо овај терористички напад. Ово је претња свима нама, као и директна пријетња миру и безбједности", рекла је амбасадорка.

Додала је да је након напада разговарала са министром унутрашњих послова у техничком мандату Ивицом Дачићем, који ју је, како је навела, увјерио да ће случај бити темељно истражен.

"Ово је други пут у посљедње двије године да се догодио терористички напад на Амбасаду Израела у Београду. Снажно позивам на спровођење темељне истраге како би се утврдило ко стоји иза овог ужасног чина, а одговорни привели правда", рекла је она.

Напад испред амбасаде Израела у Београду

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Бар-Илан је изразила најдубљу захвалност и признање припадницима Жандармерије Србије и њиховом припаднику чији су, како је истакла, храбар чин и одлучна реакција спречили још теже крвопролиће и озбиљније посљедице.

"Желимо му потпуни опоравак, а њему и његовој породици изражавамо захвалност за јучерашњи храбар поступак", рекла је амбасадорка Израела.

Потврдила је да су сви запослени у Амбасади безбједни и да су добро.

Малољетно лице, за које се сумња да је из Шапца, напало је са два ножа припадника Жандармерије који је обезбјеђивао објекат испред Амбасаде Израела у Београду, узвикујући "Алаху акбар".

Припадник Жандармерије је у самоодбрани ликвидирао нападача, а проглашен је црвени степен опасности од тероризма.

Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова у техничком мандату Ивица Дачић потврдио је да је ноћас, 15 минута послије поноћи, у Београду изведен терористички напад на припадника Жандармерије који је обезбјеђивао Амбасаду Израела.

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Тагови :

амбасада Израела у Београду

Напад Амбасада Израела

Амбасада Израела

Београд

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