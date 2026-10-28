Огласио се МСП Израела о терористичком нападу у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Министарство спољних послова Израела потврдило је да је покушан терористички напад у близини израелске амбасаде у Београду.
Министарство спољних послова Израела потврдило је да је покушан терористички напад у близини израелске амбасаде у Београду.
"Потврђујемо наводе о покушају терористичког напада у близини Амбасаде Израела у Београду. Нападача је неутралисала локална полиција. Нико од особља Амбасаде није повређен, а сама мисија је у тренутку инцидента, који се догодио касно ноћу, била затворена. Надлежни органи тренутно спроводе истрагу о овом догађају", саопштено је на Иксу.
Attempted Terrorist Attack Near the Israeli Embassy in Belgrade
We confirm reports of an attempted terrorist attack near the Israeli Embassy in Belgrade.
The attacker was neutralized by local police. No embassy personnel were injured, and the mission was closed at the time of the incident, which occurred late at night.
The incident is currently under investigation by the relevant authorities.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 28, 2026
Амбасадорка Израела у Србији Авивит Бар-Илан изјавила је да су у Амбасади дубоко узнемирени и шокирани терористичким нападом који се догодио синоћ и позвала на спровођење темељне истраге како би се утврдило ко стоји иза тог ужасног чина, пише Б92.
"Осуђујемо овај терористички напад. Ово је претња свима нама, као и директна пријетња миру и безбједности", рекла је амбасадорка.
Додала је да је након напада разговарала са министром унутрашњих послова у техничком мандату Ивицом Дачићем, који ју је, како је навела, увјерио да ће случај бити темељно истражен.
"Ово је други пут у посљедње двије године да се догодио терористички напад на Амбасаду Израела у Београду. Снажно позивам на спровођење темељне истраге како би се утврдило ко стоји иза овог ужасног чина, а одговорни привели правда", рекла је она.
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Бар-Илан је изразила најдубљу захвалност и признање припадницима Жандармерије Србије и њиховом припаднику чији су, како је истакла, храбар чин и одлучна реакција спречили још теже крвопролиће и озбиљније посљедице.
"Желимо му потпуни опоравак, а њему и његовој породици изражавамо захвалност за јучерашњи храбар поступак", рекла је амбасадорка Израела.
Потврдила је да су сви запослени у Амбасади безбједни и да су добро.
Малољетно лице, за које се сумња да је из Шапца, напало је са два ножа припадника Жандармерије који је обезбјеђивао објекат испред Амбасаде Израела у Београду, узвикујући "Алаху акбар".
Припадник Жандармерије је у самоодбрани ликвидирао нападача, а проглашен је црвени степен опасности од тероризма.
Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова у техничком мандату Ивица Дачић потврдио је да је ноћас, 15 минута послије поноћи, у Београду изведен терористички напад на припадника Жандармерије који је обезбјеђивао Амбасаду Израела.
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