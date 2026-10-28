Женско име које вуче коријене из старог Рима: ''Она која доноси радост и срећу''

Аутор:АТВ редакција
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Име Јулијана је грчког поријекла, а коријен потиче од ријечи Иоулианос (латински - Јулианус) и значи "блистав". Позната римска патрицијска породица носила је ово породично име из које је потекао и славни Јулије Цезар.
Као што само значење каже, особе које носе ово име остављају снажан утисак и увијек привлаче погледе и пажњу других. Особе са именом Јулијана су пуне самопоуздања и свјесне својих врлина, вриједности и утиска који остављају на друге.
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Најчешћи превод и значење имена Јулијана је "она која је љупка и мила", "она која је полетна, сјајна и доноси свјетлост", а такође и "она која доноси радост и срећу" и "поштена, искрена и правична женска особа".
Некада се, посебно на нашим просторима, име Јулијана, као и скраћени облик Јулија давало дјевојчицама које су рођене у мјесецу јулу, а данас то није случај и све је ријеђе давано име, пише Јумама.
Главна јунакиња чувене Шекспирове трагедије била је Јулија Капулети које је до данас остала симбол младе жене која је бескрајно вјеровала у љубав до вјечности.
Јулија је још и назив острва вулканског поријекла које се налази у близини Сицилије, а у свијету савремених технологија, Јулија је и назив једног од програмских језика, сложен компјутерски језик креиран за врло комплексна израчунавања.
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Позната нам је и српска књегиња Јулија Обреновић (дјевојачко Јулија Хуњади) која је била жена српског кнеза Михаила Обреновића.
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