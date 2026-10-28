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Женско име које вуче коријене из старог Рима: ''Она која доноси радост и срећу''

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28.10.2026 14:45

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Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.
Фото: Polesie Toys/Pexels

Име Јулијана је грчког поријекла, а коријен потиче од ријечи Иоулианос (латински - Јулианус) и значи "блистав". Позната римска патрицијска породица носила је ово породично име из које је потекао и славни Јулије Цезар.

Као што само значење каже, особе које носе ово име остављају снажан утисак и увијек привлаче погледе и пажњу других. Особе са именом Јулијана су пуне самопоуздања и свјесне својих врлина, вриједности и утиска који остављају на друге.

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Најчешћи превод и значење имена Јулијана је "она која је љупка и мила", "она која је полетна, сјајна и доноси свјетлост", а такође и "она која доноси радост и срећу" и "поштена, искрена и правична женска особа".

Некада се, посебно на нашим просторима, име Јулијана, као и скраћени облик Јулија давало дјевојчицама које су рођене у мјесецу јулу, а данас то није случај и све је ријеђе давано име, пише Јумама.

Занимљивости везане за име Јулија

Главна јунакиња чувене Шекспирове трагедије била је Јулија Капулети које је до данас остала симбол младе жене која је бескрајно вјеровала у љубав до вјечности.

Јулија је још и назив острва вулканског поријекла које се налази у близини Сицилије, а у свијету савремених технологија, Јулија је и назив једног од програмских језика, сложен компјутерски језик креиран за врло комплексна израчунавања.

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Позната нам је и српска књегиња Јулија Обреновић (дјевојачко Јулија Хуњади) која је била жена српског кнеза Михаила Обреновића.

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Дјевојчица

бебе

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