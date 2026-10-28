Отац пријавио нестанак Дарија Николића, а он извршио терористички напад: Ликвидиран у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Младић из околине Шапца, чији је нестанак породица пријавила јуче, неутралисан је у терористичком нападу у Београду. Драма која је јуче поподне почела као потрага за несталим тинејџером Дариом Николићем (18) из Беле Реке код Шапца добила је језив епилог.
Док је забринути отац синоћ у разговору за портал Телеграф.рс апеловао за помоћ, не знајући гдје му се син налази, Николић се припремао за терористички акт који је у поноћним часовима извео испред амбасаде Израела у Београду, гдје је и ликвидиран у самоодбрани припадника Жандармерије.
Према ријечима породице, Николић је јуче из села кренуо у Шабац како би се ошишао. Посљедњи пут је виђен у тржном центру „БИГ“, а контакт са мајком остварио је око 16 часова. Након тога, телефон му је постао недоступан, а породица је алармирала полицију.
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Екипа портала Телеграф.рс синоћ је ступила у контакт са Дариовим оцем, који је у тим тренуцима чекао било какву вијест о сину.
- Отишао је из села да се ошиша, али сваки траг му се губи између 12 и 16 часова. Имали смо контакт с њим, јавио се, али се након тога није вратио кући. Пријавили смо нестанак полицији - рекао је синоћ за Телеграф.рс забринути отац, не сумњајући да се младић већ упутио ка Београду.
Само неколико часова након разговора са породицом, око 15 минута послије поноћи, испред амбасаде Израела у Београду догодио се терористички напад. Дарио Николић је уз повике „Алаху акбар“ са два ножа насрнуо на припадника београдског одреда Жандармерије Д. С, који је обезбјеђивао објекат.
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Нападнути жандарм задобио је посјекотину на лицу, након чега је у самоодбрани потегао службено оружје и испалио неколико хитаца, неутралишући нападача на лицу мјеста.
Министар унутрашњих послова у техничком мандату Ивица Дачић потврдио је детаље напада и истакао да је безбједносни ниво подигнут на највиши степен.
- Једно лице за које се сумња да је из Шапца, уз повике „Алаху акбар“, насрнуло је на припадника Жандармерије и напало га са два ножа. Наша служба га је пратила и познато је да је био присталица Исламске државе, док је на свом Инстаграм профилу држао црну заставу и обиљежја те организације. Припадник Жандармерије је у самоодбрани ликвидирао нападача, а том приликом је и сам лакше повријеђен - изјавио је Дачић, додајући да је ниво пријетње подигнут на црвени степен, уз појачане патроле на кључним локацијама и објектима од јавног значаја.
Према расположивим подацима, Николић је раније био депортован из Њемачке због радикалних исламистичких ставова и објава на друштвеним мрежама.
Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да је дежурни тужилац обавио увиђај на лицу мјеста те да је утврђено да је употреба ватреног оружја од стране полицијског службеника била у потпуности оправдана у самоодбрани. Рад на утврђивању свих околности и мотива овог терористичког акта се наставља.
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