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Процурио први снимак терористичког напада испред амбасаде Израела

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28.10.2026 07:24

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Терористички напад испред амбасаде Израела у Београду.
Фото: МУП Србије

Малољетно лице из Шапца, чији идентитет, како је појаснио МУП Србије, још није утврђен, насрнуло је 15 минута послије поноћи на припадника Жандармерије испред амбасаде Израела у Београду.

Жандарм је реаговао и у самоодбрани ликвидирао нападача. Том приликом задобио је повреде у виду посјекотине на лицу.

Како је предочено из надлежних служби, малољетник је прије напада узвикнуо „Алаху акбар“, преноси Телеграф.рс.

Србија на највишем степену безбједности

Подручје испред дипломатског представништва је обезбијеђено, а МУП Србије је објавио и снимак на коме су забиљежене сцене по доласку полицијских снага.

Одмах након напада, у цјелој Србији проглашен је црвени ниво приједње од тероризма, што представља највиши безбједносни степен у држави. Ова мјера значи моментално извођење наоружаних патрола на улице.

Полиција под пуном опремом осигурава тржне центре, жељезничке и аутобуске станице, аеродроме те дипломатско-конзуларна представништва. На свим кључним тачкама у земљи значајно су појачани претреси и контрола кретања.

Снимак погледајте на линку.

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Тагови :

Београд

Терористички напад

Убијен мушкарац

Коментари (4)

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