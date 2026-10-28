Аутор:АТВ редакција
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Малољетно лице из Шапца, чији идентитет, како је појаснио МУП Србије, још није утврђен, насрнуло је 15 минута послије поноћи на припадника Жандармерије испред амбасаде Израела у Београду.
Жандарм је реаговао и у самоодбрани ликвидирао нападача. Том приликом задобио је повреде у виду посјекотине на лицу.
Како је предочено из надлежних служби, малољетник је прије напада узвикнуо „Алаху акбар“, преноси Телеграф.рс.
Подручје испред дипломатског представништва је обезбијеђено, а МУП Србије је објавио и снимак на коме су забиљежене сцене по доласку полицијских снага.
Одмах након напада, у цјелој Србији проглашен је црвени ниво приједње од тероризма, што представља највиши безбједносни степен у држави. Ова мјера значи моментално извођење наоружаних патрола на улице.
Полиција под пуном опремом осигурава тржне центре, жељезничке и аутобуске станице, аеродроме те дипломатско-конзуларна представништва. На свим кључним тачкама у земљи значајно су појачани претреси и контрола кретања.
Снимак погледајте на линку.
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