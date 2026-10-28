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Дјечак (14) страдао приликом превртања виљушкара

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28.10.2026 08:11

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Четрнаестогодишњак је смртно страдао у никшићком насељу Озринићи, а сумња се да се несрећа догодила усљед превртања виљушкара.

Из полиције су навели да се несрећа догодила јуче и да им је из Службе хитне медицинске помоћи пријављено да је у мјесту Озринићи смртно страдало малољетно лице, у околностима које су, према досадашњим сазнањима, повезане са превртањем радне машине.

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Црногорски медији преносе да је малољетник у дворишту породичне куће највјероватније возио виљушкар који се преврнуо.

(Срна)

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Тагови :

Никшић

Црна Гора

Страдао младић

виљушкар

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