Дјечак (14) страдао приликом превртања виљушкара

Аутор:АТВ редакција
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Четрнаестогодишњак је смртно страдао у никшићком насељу Озринићи, а сумња се да се несрећа догодила усљед превртања виљушкара.
Из полиције су навели да се несрећа догодила јуче и да им је из Службе хитне медицинске помоћи пријављено да је у мјесту Озринићи смртно страдало малољетно лице, у околностима које су, према досадашњим сазнањима, повезане са превртањем радне машине.
Србија
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Црногорски медији преносе да је малољетник у дворишту породичне куће највјероватније возио виљушкар који се преврнуо.
(Срна)
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