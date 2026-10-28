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Ко је малољетни терориста који је починио напад испред амбасаде Израела?

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28.10.2026 09:04

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Терористички напад на амбасаду Израела у Београду.
Фото: МУП Србије

Ноћашњи терористички напад испред амбасаде Израела у Београду, изведен свега петнаест минута послије поноћи, отворио је бројна питања о профилу и мотивима лица које је кренуло у крвави поход на српског жандарма.

Иако је нападач на лицу мјеста ликвидиран у самоодбрани припадника полиције, из званичних изјава министра унутрашњих послова Ивице Дачића и досадашњег тока истраге испливавају кључни детаљи о томе ко је био нападач и шта се о њему тачно зна.

Београд напад

Србија

Процурио први снимак терористичког напада испред амбасаде Израела

Малољетник из Шапца

Први и најшокантнији податак јесте старост нападача - ријеч је о малољетном лицу. Иако његов пун грађански идентитет у тренутку првог саопштења још није био званично и формално закључен, постоји основана сумња безбједносних органа да нападач потиче из Шапца.

Био је под надзором служби

Оно што посебно указује на озбиљност ситуације јесте податак да нападач није био непознат српским обавјештајцима. Како је потврђено, безбједносне службе су га већ пратиле и држале под оперативним надзором, што значи да је његово дјеловање већ раније привукло пажњу надлежних сектора за борбу против екстремизма.

Отворени симпатизер Исламске државе

Према подацима које су службе имале о њему, малољетник је био отворени присталица злогласне Исламске државе. Његова радикализација није била скривена ни у виртуелном свијету - на свом Инстаграм профилу јавно је истицао обиљежја ове терористичке организације, држећи црну заставу и симбол ИСИС-а као свој визуелни и идеолошки потпис.

Напад испред амбасаде Израела у Београду

Србија

Напад испред амбасаде Израела у Београду: Проглашен црвени степен опасности од тероризма

Наоружан са два сјечива и спреман на смртоносан исход

Сам ток напада показује висок степен фанатизма и агресије. Нападач није оклевао: био је наоружан са чак два ножа и директно је насрнуо на припадника Жандармерије уз вјерске покличе "Алаху акбар". У нападу је успио да посјече жандарма по лицу прије него што је полицајац реаговао ватреним оружјем и неутралисао га.

Истрага која је у току треба да до краја расвијетли све контакте и кретање малољетника из Шапца, као и питање да ли је у овај терористички акт ушао као „усамљени вук“ или је имао логистичку подршку шире ћелије, што је већ подигло безбједност у земљи на највиши, црвени степен.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

терористички напад у Београду

тероризам

терориста

Београд

амбасада Израела у Београду

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