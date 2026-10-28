Ђоковић послао поруку ривалима: Нећу млађима допустити ништа лако

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је пред почетак турнира у Базелу да га и даље мотивише надметање са знатно млађим играчима, као и да не одустаје од намјере да освоји рекордну 25. гренд слем титулу.
Ђоковић, који се послије 15 година вратио на турнир у Швајцарској, истакао је да му посебан изазов представљају дуели са тенисерима који су од њега млађи и више од деценије.
"Ако ме неко побиједи, свака част, али ћу се дефинитивно борити, нећу млађима допустити ништа лако. То ме исто мотивише, да играм са људима који имају 15 и више година мање од мене", рекао је 39-годишњи Ђоковић на конференцији за медије.
Српски ас нагласио је да, упркос годинама и другачијем распореду турнира, и даље вјерује да може да се такмичи на највишем нивоу.
Ипак, свјестан је да у овој фази каријере мора пажљивије да планира наступе и пронађе равнотежу између професионалних обавеза и породичног живота.
"Циљеви су битни, јер је ту онда бистрина, а мени је циљ био да се осјећам што је боље могуће. То је боље, кад се осјећам добро – играм добро. Доказао сам себи да могу да играм на највећем нивоу, али морам да будем свјестан гдје сам сада", објаснио је Ђоковић.
Освајач 24 гренд слем титуле потврдио је да му највећи турнири и даље представљају главни спортски приоритет.
"Није тајна да ме гренд слем највише интересује, да се борим за још једну титулу на гренд слему, али морам да балансирам живот, дјецу, супругу. Више сам посвећен породици зато што не желим да пропуштам ништа, јер сам био доста одсутан", рекао је српски тенисер.
Ђоковић је додао да је задовољан начином на који успијева да усклади породичне и спортске обавезе, а као потврду да и даље може да осваја трофеје навео је недавни тријумф у Пекингу.
"Чини ми се да успијевам, освојио сам титулу у Пекингу", закључио је Ђоковић.
Српски тенисер ће у сриједу започети наступ у Базелу, гдје ће му противник у првом колу бити Француз Иго Умбер, тренутно 38. играч свијета. Њих двојица до сада су се састали само једном, на Вимблдону 2019. године, када је Ђоковић славио у три сета.
Турнир у Базелу има додатни значај за српског аса, пошто се налази у борби за пласман на завршни АТП мастерс у Торину. Ипак, судећи по његовим изјавама, највећа мотивација остаје непромијењена – освајање још једне гренд слем титуле и наставак надметања са најбољим тенисерима свијета, преноси Спутњик.
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