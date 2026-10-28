Трагедија у БиХ: Једно страдало у пожару куће

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице смртно је страдало у пожару у породичној кући у мјесту Јаре код Широког Бријега, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите.
Ватрогасна јединица Широки Бријег гасила је пожар од поноћи до 2.30 часова, а на кући је причињена велика материјална штета.
Федерални медији преносе да је у пожару смртно страдала старија женска особа.
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