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Трагедија у БиХ: Једно страдало у пожару куће

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28.10.2026 10:42

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Једно лице смртно је страдало у пожару у породичној кући у мјесту Јаре код Широког Бријега, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите.

Ватрогасна јединица Широки Бријег гасила је пожар од поноћи до 2.30 часова, а на кући је причињена велика материјална штета.

Федерални медији преносе да је у пожару смртно страдала старија женска особа.

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Тагови :

трагедија

пожар

Ватрогасци

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