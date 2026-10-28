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Сарајево: Мушкарац ухапшен због сумње да је убио жену

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28.10.2026 10:38

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Тридесетчетворогодишњи Сарајлија чији су иницијали К.П. ухапшен је због сумње да је у Сарајеву убио жену чији су иницијали З.Т, саопштено је из МУП-а КС.

Мушкарац је ухапшен синоћ и налази се у Психијатријској клиници, а полиција ради на расвјетљавању кривичног дјела тешко убиство.

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Полицијска управа Стари Град јуче у 11.40 часова запримила је позив да се у стану у Петракијиној улици налази старија жена без знакова живота.

Изласком на мјесто догађаја полиција је потврдила наводе из пријаве.

(Срна)

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Тагови :

Сарајево

Убиство

хапшење

МУП Кантон Сарајево

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