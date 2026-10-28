Сарајево: Мушкарац ухапшен због сумње да је убио жену

Аутор:АТВ редакција
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Тридесетчетворогодишњи Сарајлија чији су иницијали К.П. ухапшен је због сумње да је у Сарајеву убио жену чији су иницијали З.Т, саопштено је из МУП-а КС.
Мушкарац је ухапшен синоћ и налази се у Психијатријској клиници, а полиција ради на расвјетљавању кривичног дјела тешко убиство.
Хроника
Малољетник пријавио полицији да је физички напао другог дјечака
Полицијска управа Стари Град јуче у 11.40 часова запримила је позив да се у стану у Петракијиној улици налази старија жена без знакова живота.
Изласком на мјесто догађаја полиција је потврдила наводе из пријаве.
(Срна)
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