Малољетник пријавио полицији да је физички напао другог дјечака

Аутор:АТВ редакција
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У Горажду је забиљежен случај вршњачког насиља, након што је један малољетник самоиницијативно пријавио полицији да је физички напао другог малољетника.
Како је саопштено из МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде, инцидент се догодио у улици Маршала Тита, на подручју града Горажда, пише Црна-Хроника.
По запримању пријаве поступали су полицијски службеници Управе полиције МУП-а БПК Горажде.
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Оба малољетника су, уз присуство својих старатеља, позвана у службене просторије полиције ради утврђивања свих околности овог догађаја.
Из полиције је потврђено да је рад на документовању и расвјетљавању случаја још увијек у току.
За сада није саопштено да ли је нападнути малољетник задобио повреде нити шта је претходило физичком сукобу.
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