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Малољетник пријавио полицији да је физички напао другог дјечака

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28.10.2026 10:30

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У Горажду је забиљежен случај вршњачког насиља, након што је један малољетник самоиницијативно пријавио полицији да је физички напао другог малољетника.

Како је саопштено из МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде, инцидент се догодио у улици Маршала Тита, на подручју града Горажда, пише Црна-Хроника.

По запримању пријаве поступали су полицијски службеници Управе полиције МУП-а БПК Горажде.

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Оба малољетника су, уз присуство својих старатеља, позвана у службене просторије полиције ради утврђивања свих околности овог догађаја.

Из полиције је потврђено да је рад на документовању и расвјетљавању случаја још увијек у току.

За сада није саопштено да ли је нападнути малољетник задобио повреде нити шта је претходило физичком сукобу.

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Тагови :

Горажде

Полиција

Насиље

малољетници

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