Велика акција: Заплијењена хрпа лажних пара, једно ухапшено

Аутор:Стеван Лулић
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Добојска полиција ухапсила је јуче, 27. октобра, А.П. из Дервенте због сумње да је починио Кривично дјело "Кривотворење новца".
У великој акцији полиције заплијењена је хрпа лажних евра.
"Наиме, полицијски службеници су истог дана, око 17,40 часова, на подручју града Добоја извршили контролу три лица, током које су код лица иницијала А.П. пронашли и одузели већу количину новчаница евра, за које је утврђено да су кривотворене", саопштено је из Полицијске управе Добој.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ, а рад на документовању наведеног кривичног дјела је у току.
Полиција је након акције упутила важан апел свим грађанима.
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"Полицијска управа Добој апелује на грађане да буду опрезни приликом новчаних трансакција и обрате пажњу на изглед новчаница, те да уколико посумњају да је новчаница неисправна, односно кривотворена исто пријаве најближој Полицијској станици или на бесплатан број телефона 122", поручили су из ПУ Добој.
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