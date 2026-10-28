Logo

Велика акција: Заплијењена хрпа лажних пара, једно ухапшено

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 10:28

Коментари:

0
Заплијењени новац у Добоју
Фото: Уступљена фотографија

Добојска полиција ухапсила је јуче, 27. октобра, А.П. из Дервенте због сумње да је починио Кривично дјело "Кривотворење новца".

У великој акцији полиције заплијењена је хрпа лажних евра.

Заплијењени новац у Добој
Заплијењени новац у Добој
Уступљена фотографија

"Наиме, полицијски службеници су истог дана, око 17,40 часова, на подручју града Добоја извршили контролу три лица, током које су код лица иницијала А.П. пронашли и одузели већу количину новчаница евра, за које је утврђено да су кривотворене", саопштено је из Полицијске управе Добој.

Апел полиције

О случају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ, а рад на документовању наведеног кривичног дјела је у току.

Полиција је након акције упутила важан апел свим грађанима.

EU-brisel

Србија

Тиче се Русије: Из ЕУ стигао ултиматум побједницима избора у Србији

"Полицијска управа Добој апелује на грађане да буду опрезни приликом новчаних трансакција и обрате пажњу на изглед новчаница, те да уколико посумњају да је новчаница неисправна, односно кривотворена исто пријаве најближој Полицијској станици или на бесплатан број телефона 122", поручили су из ПУ Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кривотворење новца

фалсификовани новац

Коментари (0)

Више из рубрике

Пријетио комуналном полицајцу, па му возилом прешао преко стопала

Хроника

Пријетио комуналном полицајцу, па му возилом прешао преко стопала

2 ч

0
Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ

Хроника

Акција ”Терминал”: Петорици полицајаца предложен притвор

2 ч

0
Тешка несрећа у ФБиХ: Четири особе тешко повријеђене, међу њима и малољетник

Хроника

Тешка несрећа у ФБиХ: Четири особе тешко повријеђене, међу њима и малољетник

14 ч

0
Амер Џано

Хроника

Мајка пријавила нестанак: Пронађено тијело Амера Џане

17 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

11

54

Додик: ЕУ препрека развоју, БиХ највећи проблем Републике Српске

11

53

Нови детаљи напада у Београду: Нападач депортован из Њемачке

11

53

Министарство поручило привредницима: Рок је до суботе

11

49

Инстаграм постаје нови Јутјуб: Стиже велика промјена за друштвене мреже

11

47

У Источном Сарајеву и даље редукције воде: ''Сад нема ко да ми полије да се умијем''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима