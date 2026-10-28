Тиче се Русије: Из ЕУ стигао ултиматум побједницима избора у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Марта Кос, европски комесар за проширење, поручила је да Србија неће моћи да напредује на европском путу ако не уведе санкције Русији.
Марта Кос је тако одговорила на питање да ли ће Србија моћи да уђе у ЕУ ако не уведе санкције Русији.
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"Неће бити могуће да земља која се не усклађује са нама по питању стратешког интереса, што су, наравно, спољна и безбједносна политика, односно заједничка борба против Русије, посебно у контексту руског рата у Украјини, напредује. То ће бити веома, веома тешко", рекла је Кос.
Међутим, како каже, ЕУ још није почела разговоре са новом Владом Србије.
"Тако да прво морају да формирају нову владу, а потом ћемо видјети како ћемо и да ли ћемо моћи да наставимо даље у овој области", навела је Кос.
Европска комесарка је претходних дана разговарала са Илијом Срдановићем, првим кандидатом на Студентској листи, и поручила да је ЕУ спремна да подржи нову Владу Србије на европском путу.
"Србија ће морати да испоручи више. Видјећемо озбиљност њихове владе послије избора, ако не буду само причали да желе да буду чланица, него да конкретно раде на томе, посебно у погледу стратешког усаглашавања и усклађивања са заједничком спољном и безбједносном политиком", рекла је Марта Кос почетком октобра, током представљања плана Европске комисије за припрему ЕУ за будуће проширење пред Спољнополитичким одбором Европског парламента.
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Она је нагласила да Србија није у групи најнапреднијих земаља које ће добити посебне мапе пута у процесу приступања ЕУ, те да су то Црна Гора, Албанија, Молдавија и ратом разорена Украјина, пише "Блиц".
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