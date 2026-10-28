Потегао пушку и убио мачку комшинице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Загребачка полиција ухапсила је 68-годишњег мушкарца који се сумњичи за кривично дјело убијања и мучења животиња, након што је из ловачке пушке усмртио мачку у власништву 33-годишње комшинице.
Како пише Вечерњи, инцидент се догодио 22. октобра, око 15.30 часова, у Горњем Десинцу на Тргу Светог Ивана, у дворишту породичне куће осумњиченог.
Осветољубиви чин одмах је пријављен надлежним органима, па је полиција истог дана лишила слободе 68-годишњака и над њим спровела детаљно криминалистичко истраживање.
Ловачка пушка којом је усмртио животињу привремено му је одузета на лицу мјеста. Полицијском провјером утврђено је да је осумњичени спорно оружје посједовао са легалном дозволом. Против њега је поднесена одговарајућа кривична пријава.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Тренутно на програму