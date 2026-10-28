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Потегао пушку и убио мачку комшинице

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28.10.2026 10:09

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Мачка, такође звана и домаћа мачка или кућна мачка, мали је месождер, врста сисара из рода Felis. Верује се да је њен предак била афричка дивља мачка.
Фото: pexels/Johannes Rampp

Загребачка полиција ухапсила је 68-годишњег мушкарца који се сумњичи за кривично дјело убијања и мучења животиња, након што је из ловачке пушке усмртио мачку у власништву 33-годишње комшинице.

Како пише Вечерњи, инцидент се догодио 22. октобра, око 15.30 часова, у Горњем Десинцу на Тргу Светог Ивана, у дворишту породичне куће осумњиченог.

Осветољубиви чин одмах је пријављен надлежним органима, па је полиција истог дана лишила слободе 68-годишњака и над њим спровела детаљно криминалистичко истраживање.

Ловачка пушка којом је усмртио животињу привремено му је одузета на лицу мјеста. Полицијском провјером утврђено је да је осумњичени спорно оружје посједовао са легалном дозволом. Против њега је поднесена одговарајућа кривична пријава.

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Подијели:

Тагови :

мачка

Убијање животиња

Хрватска

Пушка

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