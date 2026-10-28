Велико откриће на тврђави Кастел у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Током наставка археолошких истраживања на Тврђави Кастел у Бањалуци пронађен је нови скелет, чиме се укупан број откривених скелета на том локалитету попео на тринаест, потврђено је из археолошког тима.
Нова открића резултат су рада студената историје са универзитетā у Бањалуци и Источном Сарајеву, окупљених кроз Школу археологије, а у сарадњи са Музејом Републике Српске и Друштвом археолога Републике Српске.
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Археолог Ивана Панџић изјавила је за "БН" телевизију да се на локацији Двориште 2 настављају ископавања започета осамдесетих година прошлог вијека, која су у међувремену била заустављена.
"Почевши да радимо овдје, имали смо жељу да вратимо сјај овом дијелу јер је штета да не буде презентован у склопу Тврђаве Кастел. Тридесетак година је прошло од ранијих истраживања и локалитет је био обрастао, али нисмо очекивали да ћемо пронаћи комплетну некрополу са чак 13 скелета", рекла је Панџићева.
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Слојевитост овог простора додатно је потврђена 2023. године, када је у бедемима откривена некропола са шест скелета.
Од укупно 13 пронађених скелета, осам узорака послато је на детаљне лабораторијске анализе у Румунију, а досадашњи резултати показују да најстарији анализирани узорак датира из 1380. године.
Студенти и археолози настављају рад на терену, а завршетак текуће фазе истраживања планиран је до краја ове седмице.
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