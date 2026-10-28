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Француска уводи бруталне казне за насилне демонстранте

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28.10.2026 11:32

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Демонстрант држи француску заставу током протеста против раста трошкова живота у Лиону, у Француској, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Француски Сенат усвојио је приједлог закона којим се предвиђа да демонстранти сносе трошкове штете настале током нереда на протестима. Приједлог је усвојен са 229 гласова за и 105 против, а сада је прослијеђен доњем дому парламента на расправу и гласање.

Предвиђене мјере укључују новчане казне до 10.000 евра, као и могућност одузимања одређених социјалних давања ради покривања трошкова причињене штете.

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Приједлог након таласа насиља

Приједлог закона осмишљен је као одговор на нереде који су услиједили након побједе Пари Сен Жермена над Арсеналом у финалу Лиге шампиона у мају. Додатни значај добио је након протеста због неједнакости и раста цијена, који су 17. октобра прерасли у један од најтежих таласа насиља у Француској посљедњих година. Током нереда широм земље оштећене су и опљачкане хиљаде продавница.

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез нагласио је да је неопходно реаговати на штету и хаос забиљежене током протеста.

"Више не можемо дозволити да огромна већина наших суграђана плаћа цијену због мањине вандала", рекао је Нуњез.

Одговорност и за учеснике окупљања

Приједлог предвиђа заједничку финансијску одговорност за особе за које се утврди да су свјесно учествовале у групи формираној са намјером да почини вандализам.

Протести, Француска
Протести, Француска
Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Одредбе би могле да се односе и на особе које добровољно наставе да учествују у окупљању за које постоји вјероватноћа да ће нарушити јавни ред, чак и након два полицијска упозорења да се разиђу.

Током другог читања сенатори су проширили могућност одузимања социјалне помоћи ради покривања трошкова штете. То би могло да обухвати и породичне додатке, помоћ за школовање дјеце и додатке за запошљавање.

Критике због могућег ограничавања права на протест

Приједлог је изазвао критике странака љевице и организација за заштиту људских права. Противници мјера упозоравају да би оне могле да угрозе слободу окупљања и несразмјерно погоде најугроженије грађане.

Организација Амнести интернешенел позвала је француске власти да одустану од приједлога, уз упозорење да би одузимање социјалних давања и помоћи за становање могло додатно да погорша положај сиромашних породица.

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Приједлог закона још није коначно усвојен: о њему ће расправљати и гласати доњи дом француског парламента.

(Курир.рс)

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Француска

протести у Француској

Европа

Казна

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