Француска уводи бруталне казне за насилне демонстранте

Аутор:АТВ редакција
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Француски Сенат усвојио је приједлог закона којим се предвиђа да демонстранти сносе трошкове штете настале током нереда на протестима. Приједлог је усвојен са 229 гласова за и 105 против, а сада је прослијеђен доњем дому парламента на расправу и гласање.
Предвиђене мјере укључују новчане казне до 10.000 евра, као и могућност одузимања одређених социјалних давања ради покривања трошкова причињене штете.
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Приједлог закона осмишљен је као одговор на нереде који су услиједили након побједе Пари Сен Жермена над Арсеналом у финалу Лиге шампиона у мају. Додатни значај добио је након протеста због неједнакости и раста цијена, који су 17. октобра прерасли у један од најтежих таласа насиља у Француској посљедњих година. Током нереда широм земље оштећене су и опљачкане хиљаде продавница.
Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез нагласио је да је неопходно реаговати на штету и хаос забиљежене током протеста.
"Више не можемо дозволити да огромна већина наших суграђана плаћа цијену због мањине вандала", рекао је Нуњез.
Приједлог предвиђа заједничку финансијску одговорност за особе за које се утврди да су свјесно учествовале у групи формираној са намјером да почини вандализам.
Одредбе би могле да се односе и на особе које добровољно наставе да учествују у окупљању за које постоји вјероватноћа да ће нарушити јавни ред, чак и након два полицијска упозорења да се разиђу.
Током другог читања сенатори су проширили могућност одузимања социјалне помоћи ради покривања трошкова штете. То би могло да обухвати и породичне додатке, помоћ за школовање дјеце и додатке за запошљавање.
Приједлог је изазвао критике странака љевице и организација за заштиту људских права. Противници мјера упозоравају да би оне могле да угрозе слободу окупљања и несразмјерно погоде најугроженије грађане.
Организација Амнести интернешенел позвала је француске власти да одустану од приједлога, уз упозорење да би одузимање социјалних давања и помоћи за становање могло додатно да погорша положај сиромашних породица.
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Приједлог закона још није коначно усвојен: о њему ће расправљати и гласати доњи дом француског парламента.
(Курир.рс)
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