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Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака: Ефекат је тренутан

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28.10.2026 12:26

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Жена у бијелом огртачу наноси крему за подручје око очију док се огледа.
Фото: kaboompics/Pexels

Подручје испод очију је обично прво које открива да се нисте довољно одморили. Срећом, шминка нуди моћна рјешења, са техникама које трансформишу уморне очи за само неколико минута.

Шминка испод очију је мање о "прекривању", а више о додавању свјетлости, равнотеже и димензије, истичу шминкери.

Сузана Јовановић

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Уз праве производе и технике, стварање природно освјеженог, младалачког изгледа постаје изненађујуће лако. Сваки корак је осмишљен да избрише знакове умора и врати здрав сјај, чак и у вашим најнапорнијим данима.

Како шминка може трансформисати подочњаке?

Кесице и подочњаци могу се појавити из више разлога: недостатак сна, задржавање течности, због генетика или једноставно стрес. Иако шминка не може потпуно да их обрише, може их интелигентно камуфлирати. Кључ је разумијевање како свјетлост дјелује на њежну кожу око очију и стратешко наношење производа. Шминка не би требало само да сакрије, већ би требало да коригује, балансирајући сјенке и освијетљеност како би се створио буднији и природнији изглед.

1. Техника двоструког коректора

Кориштење двије нијансе коректора је мали гест који прави велику разлику. Почните са коректором боје брескве да бисте неутралисали тамну пигментацију. Након тога нанесите коректор за пола нијансе свјетлији од ваше коже да бисте је посвијетлили. Изблендајте оба слоја влажним сунђером њежним тапкањем.

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2. Наношење коректора за подизање очију

Умјесто да наносите коректор по цијелом подручју испод ока, повуците меку дијагоналну линију од унутрашњег угла ока према сљепоочницама и размажите је ка споља. Ова оптичка техника подиже очи и смањује вид умора, пружајући суптилни ефекат подизања без напора. Идеална је за дане када је недостатак сна примјетнији него што бисте жељели.

3. Техника "свијетлог сендвича"

Да бисте осигурали да ваш коректор остане на мјесту сатима, нанесите танак слој провидног пудера између два лагана наношења коректора. Ова метода, позната као "свијетли сендвич", фиксира производ без угрожавања природности. Користите малу четкицу да контролишете количину и пудер нанесите на подручја гдје се кожа највише набора.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

шминкање

савјети за шминкање

подочњаци

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