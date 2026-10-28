Ретроградни Меркур доноси срећу за ова 4 знака: Стижу бољи дани

Аутор:АТВ редакција
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Од 24. октобра Меркур, планета комуникације, креће се ретроградно кроз знак Шкорпије, доносећи нам бројне промјене. Трансформација ријетко када долази лако, па ћемо можда морати да донесемо и неке тешке одлуке.
Ипак, не треба се опирати јер, што спремније прихватимо те промјене, то ће живот постајати бољи.
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Овај ретроградни Меркур помоћи ће вам да поново откријете сопствену снагу онако како то никада раније нисте учинили, кажу астролози. Ово је ваша прилика да подигнете свој живот на виши ниво, али немојте очекивати да ће се то догодити преко ноћи. Заправо, неко вријеме може вам се чинити да се баш ништа не дешава. Искористите овај период да размислите о томе шта заиста желите.
Размислите о својим циљевима и о ономе због чега се осјећате живим. Да ли вас каријера испуњава? А ваши односи са другим људима? Не плашите се да се одрекнете свега што вам више не доноси ништа добро. Живот чини и то да прерастамо одређене снове, па чак и људе. И то је сасвим у реду. Живот ће вам постати много бољи када себи дозволите да промијените мишљење.
Прошлост вам се полако враћа у живот, а за то можете да захвалите ретроградном Меркуру. Стари неспоразум могао би коначно да се разријеши, а можда ће вам се јавити и бивши партнер. Ипак, то не значи да вам је суђено да се помирите. Док су Меркур и Венера ретроградни, постоји велика вјероватноћа да бисте, уколико поново започнете везу, опет раскинули.
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Много је вјероватније да се ова особа враћа у ваш живот како би вас научила шта желите, а шта дефинитивно не желите од љубавне везе. Циљ овог ретроградног Меркура јесте да партнерства постану снажнија. Зато, ако вам се јави бивши партнер, размислите о томе зашто сте се уопште растали. Да ли је проблем био у комуникацији? У недостатку повјерења? Немојте пристајати на нешто за шта већ знате да не може да функционише. До краја овог ретроградног периода имаћете више самопоштовања, а живот ће вам бити бољи.
Суочавали сте се са препреком за препреком и доста вам је свега. Зато ретроградни Меркур вјероватно није вијест коју сте жељели да чујете. Али не брините. Овог пута ће вам заиста побољшати живот. Немојте привремено успоравање да помијешате са назадовањем. Ви заправо дотјерујете детаље свог сљедећег великог каријерног потеза.
Овај ретроградни период у потпуности је усмјерен на вашу каријеру и репутацију. Ипак, ствар није толико површна колико би на први поглед могло да дјелује. Меркур у Шкорпији усмјерава вас ка путу којим би требало да кренете. То може да значи промјену каријере или поновно разматрање неке старе пословне прилике. Чак и ако још не знате који вам је крајњи циљ, наставите да идете напријед. Можда звучи као клише, али вјерујте процесу.
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Можда не очекујете да вам ретроградни Меркур донесе унутрашњи мир, али управо то ће се догодити током овог периода. Овај ретроградни период помоћи ће вам да решите ситнице које вам већ неко време, готово неприметно, црпе енергију. Дакле, разговори са члановима породице које упорно избегавате? Вријеме је да рашчистите неспоразуме. А лоше навике којих се држите годинама? Вријеме је да их се ослободите.
Када овај ретроградни Меркур буде иза вас, живјећете у срећнијем дому, са јасније постављеним границама у породичним односима и унутрашњим осјећајем сигурности који вам апсолутно нико не може одузети.
(Задовољна)
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