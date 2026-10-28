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Водитељ шутнуо дрон и погодио манекенку у лице

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28.10.2026 12:09

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Мексичка емисија "Ес Шоу" нашла се у центру пажње након што је водитељ Ернесто Чавана шутнуо дрон који је летио у студију, а летелица потом погодила у лице једну од сарадница емисије.
Фото: Screenshot/Instagram

Мексичка емисија "Ес Шоу" нашла се у центру пажње након што је водитељ Ернесто Чавана шутнуо дрон који је летио у студију, а летелица потом погодила у лице једну од сарадница емисије.

Инцидент се догодио током епизоде емитоване 26. октобра из Монтерреја у Мексику, која је емитована уживо. Снимак догађаја убрзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне реакције гледалаца.

Према извјештајима мексичких медија, дрон је летео у студију када га је Чавана шутнуо. Летјелица је након тога ударила у лице Изабелу Рохас, манекенку и сарадницу емисије.

На снимку се види тренутак у којем дрон удара у жену, након чега јој колегинице прилазе и покушавају да јој помогну.

Инцидент је изазвао пажњу јавности управо зато што се догодио пред камерама, током телевизијског преноса.

Водитељ се извинио због инцидента

Према писању страних медија, Изабела Рохас задобила је повреду у пределу усне. Након догађаја, Чавана се извинио због инцидента и преузео одговорност за оно што се догодило.

Снимак је потом почео да се дијели на друштвеним мрежама, гдје су корисници коментарисали поступак водитеља и последице које је имао по његову сарадницу.

За сада нема потврде да је инцидент био унапред планиран као дио емисије, па околности које су довеле до ударца дрона остају важне за разумијевање догађаја.

Случај је поново отворио питање безбједности током телевизијских преноса уживо, посебно када се у студију користе уређаји попут дронова, који могу да представљају ризик за учеснике и чланове екипе.

(Б92)

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Тагови :

дрон

Мексико

емисија

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