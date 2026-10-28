Експлозија у стамбеној згради, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Најмање четворо људи је повријеђено, од којих неки теже, у експлозији и пожару у стамбеној згради у Регенсбургу, граду на југу Њемачке, саопштила је полиција.
Неименовани портпарол полиције рекао је да се очекује да ће број повријеђених порасти.
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Ватрогасна служба пријавила је да су три лица нестале, иако није јасно да ли су биле у згради у тренутку експлозије.
Узрок експлозије у овом баварском граду остаје нејасан. Полиција је првобитно посумњала на експлозију гаса након што је ватрогасна служба пријавила да је гас присутан у згради.
Портпарол полиције је рекао да је експлозија уништила два зида.
Он је навео да је усљед силине експлозије формирана такозвана ватрена лопта и да је зграда потом интензивно горјела. На фотографијама са мјеста догађаја види се велика рупа у фасади зграде.
Ватрогасна служба је упозорила да су та зграда и двије сусједне куће у опасности од урушавања и да се у њих не може ући. Федерална агенција за техничку помоћ ради на обезбјеђивању објеката.
Становници су упозорили полицију на гласан прасак јутрос око 4.00 часа, а убрзо након тога зграда је била захваћена пламеном.
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Противпожарне операције су и даље у току. Ватрогасна служба је саопштила да је 27 становника из три погођене зграде привремено смјештено у гостионици, док власти за њих траже алтернативни смјештај.
Полиција је саопштила да нема опасности за ширу јавност, али је савјетовала људима да избјегавају подручје због дима.
Распоређено је око 100 ватрогасаца, заједно са бројним возилима хитне помоћи, јавља ДПА.
(Срна)
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