Logo

Експлозија у стамбеној згради, има повријеђених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 11:18

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Најмање четворо људи је повријеђено, од којих неки теже, у експлозији и пожару у стамбеној згради у Регенсбургу, граду на југу Њемачке, саопштила је полиција.

Неименовани портпарол полиције рекао је да се очекује да ће број повријеђених порасти.

Акција Листа

Хроника

Акција "Листа": Седам ухапшених у Српској због ''намјештених'' утакмица

Ватрогасна служба пријавила је да су три лица нестале, иако није јасно да ли су биле у згради у тренутку експлозије.

Узрок експлозије у овом баварском граду остаје нејасан. Полиција је првобитно посумњала на експлозију гаса након што је ватрогасна служба пријавила да је гас присутан у згради.

Портпарол полиције је рекао да је експлозија уништила два зида.

Он је навео да је усљед силине експлозије формирана такозвана ватрена лопта и да је зграда потом интензивно горјела. На фотографијама са мјеста догађаја види се велика рупа у фасади зграде.

Ватрогасна служба је упозорила да су та зграда и двије сусједне куће у опасности од урушавања и да се у њих не може ући. Федерална агенција за техничку помоћ ради на обезбјеђивању објеката.

Становници су упозорили полицију на гласан прасак јутрос око 4.00 часа, а убрзо након тога зграда је била захваћена пламеном.

РиТЕ Угљевик

Друштво

Ради без проблема: Термоелектрана у Угљевику поново на мрежи

Противпожарне операције су и даље у току. Ватрогасна служба је саопштила да је 27 становника из три погођене зграде привремено смјештено у гостионици, док власти за њих траже алтернативни смјештај.

Полиција је саопштила да нема опасности за ширу јавност, али је савјетовала људима да избјегавају подручје због дима.

Распоређено је око 100 ватрогасаца, заједно са бројним возилима хитне помоћи, јавља ДПА.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Експлозија

зграда

повријеђени

Коментари (0)

Прочитајте више

Истраживање на Кастелу

Бања Лука

Велико откриће на тврђави Кастел у Бањалуци

1 ч

0
Судар возова у Шпанији, најмање 46 погинулих

Свијет

Детаљи тешке несреће: У судару возова погинуло најмање 46 особа

1 ч

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Хроника

Трагедија у БиХ: Једно страдало у пожару куће

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Сарајево: Мушкарац ухапшен због сумње да је убио жену

1 ч

0

Више из рубрике

Судар возова у Шпанији, најмање 46 погинулих

Свијет

Детаљи тешке несреће: У судару возова погинуло најмање 46 особа

1 ч

0
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Свијет

Mислила да иде на курс кувања, а завршила у секти: Претворили је у роба

1 ч

1
Воз на прузи.

Свијет

У судару два воза повријеђено више особа

1 ч

0
На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Геолошка агенција (Badan Geologi) при индонежанском Министарству енергетике и минералних ресурса, види се како вулкан Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији избацује вулкански дим, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Свијет

Поново еруптира вулкан који је изазвао смртоносни цунами

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

54

Додик: ЕУ препрека развоју, БиХ највећи проблем Републике Српске

11

53

Нови детаљи напада у Београду: Нападач депортован из Њемачке

11

53

Министарство поручило привредницима: Рок је до суботе

11

49

Инстаграм постаје нови Јутјуб: Стиже велика промјена за друштвене мреже

11

47

У Источном Сарајеву и даље редукције воде: ''Сад нема ко да ми полије да се умијем''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима