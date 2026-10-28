Министарство поручило привредницима: Рок је до суботе

Аутор:АТВ редакција
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Министарство привреде и предузетништва привреде Српске подсјећа привредне субјекте да је 31. октобар 2026. крајњи рок за реализацију пројеката и подношење захтјева за исплату подстицаја.
За субјекте, којима су резервисана средства подстицаја за улагања у 2026. години, рок за реализацију прихваћених улагања пројекта и самофинансираног дијела прихваћених улагања пројекта, као и за достављање захтјева за исплату подстицаја са припадајућим доказима, је 31. октобар 2026. године.
Поступак додјеле подстицаја за улагања спроводи се у двије фазе: фази резервације и фази исплате подстицаја. У фази резервације провјерава се испуњеност прописаних услова и утврђује износ подстицаја. У фази исплате утврђује се да ли је привредни субјект који је остварио право на резервацију подстицаја реализовао прихваћена улагања пројекта или самофинансирани дио прихваћених улагања пројекта.
Реализација прихваћених улагања пројекта подразумијева да је предмет улагања пројекта плаћен и испоручен код привредног субјекта који је остварио право на подстицај.
Реализација самофинансираног дијела прихваћених улагања пројекта подразумијева да су плаћене обавезе према добављачу за предмет улагања пројекта у износу који се финансира из средстава привредног субјекта.
Министарство разматра достављене доказе о потпуној реализацији прихваћених улагања пројекта, те у циљу провјере може вршити контролу путем непосредне посјете привредном субјекту у његовим пословним просторијама. Поступак контроле спроводи се примјеном метода непосредног узорка. По окончању контроле, привредним субјектима се доставља рјешење о исплати подстицаја за улагања.
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У случају да прихваћена улагања нису потпуно реализована, рјешењем о исплати подстицаја утврђује се обавеза закључења уговора између привредног субјекта и Министарства, којим се уређују међусобна права и обавезе у вези са даљом реализацијом прихваћених улагања пројекта.
Приликом закључења уговора, привредни субјект дужан је да Министарству достави бланко потписане и овјерене мјенице са потписаном мјеничном изјавом, као средство обезбјеђења поврата подстицајних средстава у случају неиспуњавања уговорених обавеза и нереализације прихваћених улагања пројекта.
Подстицаји за улагања намијењени су технолошком унапређењу прерађивачке индустрије и њеној транзицији на зелену и циркуларну економију.
Привредни субјект који до наведеног рока не достави захтјев за исплату подстицаја са припадајућим доказима губи право на подстицај.
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