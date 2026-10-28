Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 16 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, пет у Добоју, четири у Бијељини, по три у Источном Сарајеву и Градишци, а по једна у Приједору, Требињу и Зворнику.
У Бањалуци је рођено шест дјечака и четири дјевојчице, у Добоју четири дјевојчице и дјечак, у Бијељини три дјечака и дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и дјечак, у Градишци три ђвојчице, у Приједору један дјечак, а у Требињу и Зворнику по једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Фочи и Невесињу.
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