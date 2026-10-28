Емина Јаховић доживјела шок: Пјевачица остала без свега, пропала фирма

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Емина Јаховић, осим успјешне музичке каријере, окушала се и у свијету предузетништва покренувши властити козметички бренд "YaEmina Beauty".
Иако је у овај посао уложила много времена, новца и труда, на крају је била приморана да угаси фирму, а као један од главних разлога навела је посљедице пандемије коронавируса.
Њен бренд шминке у почетку је привукао велику пажњу, а пјевачица је жељела да купцима понуди квалитетне и сигурне производе. Међутим, упркос великим амбицијама и озбиљним улагањима, посао није успио да опстане у тешким тржишним околностима.
Емина је раније говорила о овом пословном искуству, истичући колико јој је било важно да њени производи задовољавају високе стандарде квалитета.
Свијет
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"Моја маскара се производила у истој фабрици гдје се производила и маскара бренда Saint Laurent. Нисам жељела да жене које купују YaEmina Beauty користе било шта на својим трепавицама. Нисам жељела да се догоди да се, након што моја шминка изађе на тржиште, жене суочавају с алергијама и другим проблемима", испричала је пјевачица.
Како је навела, производи су прошли потребна тестирања, а бренд је имао и снажну маркетиншку подршку.
Ипак, пандемија коронавируса озбиљно је угрозила пословање, посебно мањих компанија које нису могле дуго да подносе трошкове без одговарајућих прихода.
(Аваз)
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